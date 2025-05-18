شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 0.4% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.4%، عند 11438 نقطة، وبتداولات بلغت، 3.688 مليار ريال.

وبحسب بيانات موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 158.115 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.621 تريليون ريال. انخفاض أسهم انخفضت أسهم 153 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 85، من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، قو للاتصالات، ومياهنا، ومبكو، وصناعة الورق، والاتحاد، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لموقع تداول، كانت أسهم شركات، سيكو السعودية ريت، ومتطورة، وجبل عمر، والخزف السعودي، وجمجوم فارما، الأكثر انخفاضا.

السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.7%، عند 27655 نقطة، وبتداولات بلغت، 36.049 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.314 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 52.214 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 52 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 26، من بين 115 شركة مدرجة في السوق الموازية.