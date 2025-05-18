شكرا لقرائتكم خبر عن باستثمارات تتجاوز الملياري جنيه.. Gates Developments تطرح المرحلة الثانية من مشروعها المتميز “Lyv, Caesar Ras El Hekma” رأس الحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Gates Developments الرائدة في القطاع العقاري المصري، عن طرح المرحلة الثانية من مشروعها المتميز “Lyv Caesar” الذي يقع في واحدة من أكثر المناطق تميزا بمنطقة رأس الحكمة في الكيلو 200 الساحل الشمالي بمساحة تصل ل 206 فدان، وتتجاوز إجمالي استثمارات المرحلة الثانية من المشروع ملياري جنيه في 2025، وتشمل ثلاث مناطق رئيسية ضمن المخطط العام للمشروع، وهي “Bliss” ، في منطقة اللاجونز الفرعية، و“Shore” على اللاجون الرئيسية، بالإضافة إلى “Muse”، وهي منطقة نابضة تقع خلف اللاجون.

وتستهدف Gates Developments تحقيق مبيعات إجمالية تقدر بنحو 20 مليار جنيه في جميع مشروعاتها خلال عام 2025، منها نحو 12 مليار جنيه من المرحلة الثانية من مشروع "Lyv Caesar" برأس الحكمة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة في طرح المرحلة الأولى من المشروع، والتي حققت فيه مبيعات تعاقدية تجاوزت التسعة مليارات جنيه خلال إطلاقه العام الماضي.

وفي هذا السياق قال الأستاذ حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة Gates Developments :"نحرص على تقديم مشروعات تتماشى مع تطلعات عملائنا وتواكب أعلى معايير التصميم والبناء، ومشروع 'Lyv Caesar' رأس الحكمة هو ترجمة حقيقية لرؤيتنا في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة توفر تجربة حياة فريدة في قلب الساحل الشمالي، وذلك في إطار سعينا لدعم القطاع السياحي في منطقة رأس الحكمة من خلال مواكبة النهضة العمرانية والسياحية الكبيرة التي تشهدها، وتعزيز اهتمام الدولة بها لتصبح وجهة استثمارية سياحية رائدة في مصر".

وأضاف نصر أن "طرح المرحلة الثانية من المشروع هو نتيجة طبيعية لنجاح المرحلة الأولى منه، والتي عكست حجم الثقة في علامتنا التجارية من قبل عملائنا الكرام، وهو ما منحنا دفعة قوية لاستكمال مسيرتنا في المرحلة الثانية، التي حرصنا على تطويرها بعناية لتقدم تنوعًا أكبر في الوحدات وتصميمات أكثر عصرية".

وتستعد الشركة للبدء بقوة في الأعمال الإنشائية وذلك فور صدور التراخيص الخاصة بالمشروع، وذلك لتسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها مع العملاء. ويعد المشروع واحد من المشروعات المتميزة في منطقة رأس الحكمة الساحل الشمالي، حيث تتمتع وحداته بتصميم يضمن إطلالات بانورامية متميزة على البحر، ، ويضم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات، تناسب احتياجات جميع العملاء، تشمل شاليهات وفيلات وتاون هاوس، بمساحات تتراوح من 85 م² إلى 280 م²، تتمتع معظمها بإطلالات على البحر، حيث يضم المشروع شاطئًا يمتد لأكثر من 400 متر، إلى جانب بحيرات ومسطحات مائية تتجاوز مساحتها 55,500 متر مربع، كما يحتوي المشروع على عدد كبير من حمامات السباحة، ومناطق ترفيهية مخصصة للأطفال، ونادٍ صحي، ومطعم، وصالة ألعاب رياضية، وتراسات، بالإضافة إلى ممشى راقٍ تم تنفيذه وفق أعلى المعايير.

وكانت Gates Developments قد أعلنت بالفعل عن بدء تشغيل مجموعة من الشقق الفندقية ضمن Lyv Boutique Hotel بمشروع Lyv Caesar ، العام الماضي، والتي تُدار بواسطة شركة ضيافة متخصصة في إدارة المشروعات السكنية والتجارية والفندقية. وتضم هذه المجموعة 32 كابينة فاخرة تم تصميمها بشكل مميز بالتعاون مع Studio Five، وتتمتع بموقع مباشر على البحر، ما يمنح المقيمين فيها فرصة فريدة للاستمتاع بإطلالة بحرية خلابة وأجواء من الهدوء والاسترخاء.

وأكد الأستاذ حسن نصر "أننا في Gates Developments نؤمن بأهمية العمل مع شركاء يمتلكون نفس الرؤية والطموح، لتقديم تجربة فندقية وسكنية بمعايير استثنائية"، مشيرا إلى أن "رأس الحكمة لم تعد مجرد وجهة صيفية، بل أصبحت منطقة استثمارية واعدة تمتلك كافة المقومات لتكون وجهة سياحية وسكنية على مدار العام، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا التحول من خلال مشروع Lyv Caesar ".

ويأتي مشروع “Lyv Caesar” ضمن خطة Gates Developments لتنويع محفظتها العقارية، وإثراء القطاع العقاري المصري، إذ تطور الشركة عددا من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والفندقية في غرب وشرق القاهرة، بإجمالي إستثمارات تتجاوز 71.2 مليار جنيه.

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