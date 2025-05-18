شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 18مايو 2025.. عيار 21 يسجل 4540 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم الأحد وفقا لآخر التحديثات، وتواصل أسعار الذهب في السوق المصرية تأثرها المباشر بحركة المعدن النفيس عالميًا، حيث انعكست تغيرات أسعار الذهب في البورصات العالمية على الأسعار المحلية خلال تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24 يسجل 5188 جنيه للجرام

- عيار 21 يسجل 4540 جنيهًا للجرام

- عيار 18يسجل 3891 جنيه للجرام

- عيار 14: يسجل 3026 جنيها للجرام

- سعر الجنيه الذهب: 36320 جنيهًا.

وشهد سوق الذهب طلبًا جديدًا كملاذ آمن في الدقائق الأخيرة من تداول الأسبوع بعد أن خفضت وكالة التصنيف Moody’s التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بدرجة واحدة. خفضت الوكالة، بعد إغلاق التداول يوم الجمعة الماضى ، تصنيف الدين الأمريكي إلى Aa1 من Aaa، مستشهدة بارتفاع تكاليف الفائدة ونمو الديون غير المستدام. في الوقت نفسه، عدلت نظرتها المستقبلية للولايات المتحدة إلى "مستقرة" من "سلبية".

وتراقب الأسواق تحركات الذهب عن كثب، خاصة مع تصاعد التوترات التجارية العالمية، وهو ما قد يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، سواء في السوق المحلي أو العالمي

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.



