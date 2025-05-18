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الأحد، 18 مايو 2025 04:00 م

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 18-5-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي 50 جنيها للشراء 50.17 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد، فى البنك الاهلي 50 جنيها للشراء 50.17 جنيه البيع، فى بنك مصر 50 جنيها للشراء 50.17 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50 جنيه للشراء 50.17 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50 جنيها للشراء 50.17 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50 جنيها للشراء.

50.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50 جنيها للشراء.

50.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50 جنيها للشراء.

50.17 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50 جنيها للشراء.

50.17 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

50 جنيها للشراء.

50.17 جنيه للبيع.