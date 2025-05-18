شكرا لقرائتكم خبر عن "البريد للتوزيع" يوقع اتفاق تعاون لتوسيع نطاق الشمول المالى وتعزيز التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

وقعت شركة "البريد للتوزيع"، إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للبريد والمتخصصة في إنشاء وتشغيل وإدارة الفروع بنظام الامتياز التجاري إتفاقية تعاون مع شركة "الأهلي ممكن"، المتخصصة في حلول المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية في مصر.

يهدف هذا التعاون إلى إنشاء وتشغيل شبكة فروع جديدة لتقديم حلول مالية ورقمية متكاملة، مما يعزز جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، ويسهم في توفير خدمات مالية عالية الجودة للمواطنين والشركات في مختلف المحافظات.

ووقّع الاتفاقية أحمد فائز، العضو المنتدب لشركة "البريد للتوزيع" وأحمد عنايت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "الأهلي ممكن".

وقال أحمد فائز، العضو المنتدب لشركة "البريد للتوزيع"، إن هذه الشراكة تأتي استكمالًا لمسيرة الشركة في دعم البنية التحتية للخدمات في مصر، مشيرًا إلى أن "البريد للتوزيع" تمتلك خبرة طويلة تمتد لأكثر من 15 عامًا في تأسيس وتشغيل وإدارة الفروع بنظام الامتياز التجاري على مستوى الجمهورية، إلى جانب شبكة تشغيل قوية وبنية لوجستية متطورة تغطي مختلف المحافظات.

وأضاف: "الشراكة التي تعكس ثقة المؤسسات الرائدة في قدرات شركة "البريد للتوزيع"، وسنعمل على إدارة وتشغيل الفروع الجديدة وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، مع ضمان تقديم تجربة مميزة للعملاء، تدعم أهداف الدولة في تعزيز الوصول بالخدمات إلى كل المناطق، بما في ذلك القرى والمراكز النائية".

كما أشار إلى أن شركة "البريد للتوزيع" تتميز بانتشارها الجغرافي الواسع، وقدرتها على التوسع السريع في إنشاء الفروع وتوظيف الكفاءات المناسبة، وهو ما يعزز نجاح المشروع المشترك.