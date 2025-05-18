شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 18-5-2025.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 18 مايو 2025 استقرارا حيث يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.72جنيه للشراء.

13.78جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.89جنيه للشراء.

13.85جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.83جنيه للشراء.

13.78جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.71جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.82جنيه للشراء.

13.77جنيه للبيع.