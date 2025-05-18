شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن موعد الامتحان لشغل 1000 وظيفة إمام بوزارة الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، أنه سيتيح مساء اليوم الاستعلام عن موعد الامتحان الشفوي للناجحين في الامتحان الإلكتروني من المتقدمين لشغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف.

ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن موعدهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ ، ويهيب الجهاز بالمتقدمين الالتزام بالتعليمات المرفقة بموعد الامتحان على موقع البوابة، وخاصة فيما يتعلق بالحضور قبل الموعد المحدد للامتحان بساعتين.