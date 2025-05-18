شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فريق التنمية البشرية فى الإسكوا :تحسن ملحوظ بمؤشرات التنمية البشرية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال خالد أبو أسماعيل رئيس فريق الفقر والتنمية البشرية فى لجنه الامم المتحده الاقتصاديه والاجتماعية "الإسكوا" أن تقرير التنمية يمثل عمل وطنى فى المقام الاول والاسكوا يمثل دورها فى تقيم تجارب التنمية فى الدول الغربية ومصر تمثل من الدول الرائده فى ذلك وأصبح لدينا دليل تنموى.

واكد ابو إسماعيل ان تقرير التنمية فى مصر الذى صدر اليوم يركز على المستوى الوطنى والهدف الأساسي هى مساندة عملية التخطيط، موكدا خلال مؤتمر صحفى بعهد التخطيط بمناسبة إطلاق تقرير حالة التنمية فى مصر، أنه يوجد تحسن ملحوظ فى مؤشرات التنمية البشرية من مستوى متوسط إلى جيد، حيث اًرتفع من مستوى الإنجازات المنخفضة إلى مستوى الإنجازات المتوسطة بين عامى 2000 إلى 2024 ،موضحا أن هذا التحسن يعكس الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية ،وخدمات التعليم والصحة.

وأوضح أن التقرير قدم بعض التوصيات فى السياسة العامه وهى زيادة فعلية الحكومة وتعزيز الامن الغذائى والمائي وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود.

وأوضح انه بالنسبة إلى الحوكمة فقد أوصى التقرير أنه من الضرورى إعادة التفكير فى دور الدولة وإصلاح المؤسسات العامة كما من الأهمية البحث عن حلول مبتكرة للحفاظ على الامن المائى والغذائى.



