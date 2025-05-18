شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الأحد 18 مايو 2025.. عيار 21 يسجل 4535 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسجل سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد 18 مايو 2025 في السوق المصري حالة من الاستقرار الملحوظ، مع الإجازة الأسبوعية في الصاغة وتوقف التداولات العالمية على الذهب.



أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24: 5183 جنيه للجرام

- عيار 21 يسجل 4535 جنيهًا للجرام

- عيار 18: 3887 جنيه للجرام

- عيار 14: 3023 جنيهًا للجرام

- سعر الجنيه الذهب: 36280 جنيهًا.

مجلس الذهب العالمي

أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي الأسبوع الماضي أن التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة المدعومة ماديًا في أبريل كانت الأكبر منذ مارس 2022، بقيادة الصناديق المدرجة في الصين.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي الصيني في وقت سابق من هذا الشهر أن البنك أضاف الذهب إلى احتياطاته في أبريل للشهر السادس على التوالي.

تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 13 مايو، أظهر ارتفاع طفيف في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 746 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 2034 عقد.