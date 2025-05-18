شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تطرح كراسات شروط حجز 15ألف شقة بمشروع سكن لكل المصريين.. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، طرح كراسات شروط حجز 15ألف وحدة سكنية بمشروع سكن لكل المصريين للإسكان المتوسط الأربعاء المقبل.

ويتضمن إعلان "سكن لكل المصريين 7" مرحلتين من الطرح، الطرح الأول يضم 15 ألف وحدة سكنية للمواطنين متوسطي الدخل يتم التخصيص بها بنظام أسبقية الحجز، حيث يبدأ التقديم عليها اعتبارًا من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025، على أن يتم فرز طلبات العملاء المتقدمين وتحديد المنطبق وغير المنطبق عليهم الشروط، ثم يلي ذلك فترة أخرى لتلقي طلبات التظلم من المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، وبعد تحديد موقف كافة العملاء سيتم إتاحة فترة تصل إلى عشرة أيام سيتم خلالها دخول العميل المنطبق عليه الشروط على موقع إليكتروني - مخصص لهذا الشأن - لاختيار وحدة سكنية بعينها، علماً بأنه سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء المنطبق عليهم الشروط محدد بها الموقع الإليكتروني الخاص بالحجز ومواعيد الحجز لكل مدينة.

طرح وحدات جديدة .. وأولوية الحجز لمتوسطي الدخل المرفوضين سابقًا

وتكون أولوية حجز الوحدات السكنية في هذا الطرح ستكون للعملاء من فئة متوسطي الدخل السابق تقدمهم بإعلانات الصندوق ولم يتمكنوا من سداد قسطين أو أكثر من الأقساط ربع السنوية وتم رفض طلباتهم في حينه، حيث سيتاح لهم فترة قبل باقي العملاء للدخول على الموقع الإلكتروني وحجز الوحدات السكنية.

أما عن المدن/ المحافظات التي سيتم طرح الوحدات بها، فقد قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ان المدن الجديدة هي حدائق العاصمة، وبدر، و6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، و15 مايو، ورشيد، والعلمين الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، وناصر غرب أسيوط، وأسوان الجديدة، أما فيما يخص المحافظات، فإن الوحدات المطروحة في محافظات الدقهلية (جمصة)، ودمياط (شطا - تل وردة)، والبحر الأحمر (الغردقة)، والمنيا (مغاغة)، ومطروح، وذلك بمساحات تتراوح بين 90 مترًا إلى 127 مترًا.