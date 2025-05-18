سعر الدولار اليوم الأحد 18-5-2025 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات

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الأحد، 18 مايو 2025 12:00 م

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 18-5-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي 50 جنيها للشراء 50.21 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد، فى البنك الاهلي 50 جنيه للشراء 50.18 جنيه البيع، فى بنك مصر 50 جنيه للشراء 50.18 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50 جنيه للشراء 50.18 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50 جنيه للشراء 50.18 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50 جنيها للشراء.

50.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50 جنيها للشراء.

50.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50 جنيها للشراء.

50.18 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50 جنيها للشراء.

50.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50 جنيها للشراء.

50.18 جنيه للبيع.