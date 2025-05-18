شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 18 مايو 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ27.675 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرار نسبيا فى الأسعار حيث سجل عيار 21 سعر 27.675 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

عيار 24 سجل 31.625 دينار

عيار 22 سجل 29.000 دينار

عيار 21 سجل 27.675 دينار

عيار 18 سجل 23.725 دينار

عيار 14 سجل 18.450 دينار

عيار 1215.825 دينار

الأونصة 983.950 دينار

الجنيه الذهب 221.450 دينار

الأونصة بالدولار3201.02 دولار

وفى ختام تعاملات الأسبوع أغلقت أسعار الذهب على انهيار حاد، حيث انخفضت عقود الذهب الاجلة إلى مستوى 3,194.66 دولارًا للأوقية، بنسبة 1.0%.

وتراجعت العقود الفورية للذهب أيضًا إلى 3,192.90 دولارًا، بنسبة 1.47%، ومن ناحية أخرى ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 101.09 بنسبة 0.28% مقابل سلة من العملات الأجنبية على رأسها اليورو والإسترليني.