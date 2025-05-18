شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 18 مايو 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ27.675 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأحد، 18 مايو 2025 12:00 م
شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرار نسبيا فى الأسعار حيث سجل عيار 21 سعر 27.675 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.سعر الذهب اليوم فى الكويت:
عيار 24 سجل 31.625 دينار
عيار 22 سجل 29.000 دينار
عيار 21 سجل 27.675 دينار
عيار 18 سجل 23.725 دينار
عيار 14 سجل 18.450 دينار
عيار 1215.825 دينار
الأونصة 983.950 دينار
الجنيه الذهب 221.450 دينار
الأونصة بالدولار3201.02 دولار
وفى ختام تعاملات الأسبوع أغلقت أسعار الذهب على انهيار حاد، حيث انخفضت عقود الذهب الاجلة إلى مستوى 3,194.66 دولارًا للأوقية، بنسبة 1.0%.
وتراجعت العقود الفورية للذهب أيضًا إلى 3,192.90 دولارًا، بنسبة 1.47%، ومن ناحية أخرى ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 101.09 بنسبة 0.28% مقابل سلة من العملات الأجنبية على رأسها اليورو والإسترليني.
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