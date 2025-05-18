وزارة الاستثمار تستعرض فرصًا استثمارية تقارب (50) مليار ريال في منتدى حائل للاستثمار 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شاركت وزارة الاستثمار كشريكٍ إستراتيجي في منتدى حائل للاستثمار 2025 الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها.

وألقى معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح كلمة خلال حفل الافتتاح، استعرض فيها المزايا النسبية والتنافسية، التي تتمتع بها منطقة حائل، والفرص الاستثمارية النوعية المتاحة بها في عدد من القطاعات الحيوية، وتحدث أيضًا عن دور وزارة الاستثمار، للاستفادة من هذه المزايا وهذه القطاعات لتعزيز جذب الاستثمارات إلى المنطقة.

وشهد المنتدى عقد جلسات متنوعة شاركت فيها الوزارة، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية؛ لمناقشة سبل تطوير البيئة الاستثمارية في المنطقة وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

واستعرض المنتدى أكثر من (100) فرصة استثمارية تقارب قيمتها الإجمالية (50) مليار ريال سعودي معروضة في موقع “استثمر في السعودية” في قطاعات إستراتيجية تشمل الزراعة، والسياحة، والصناعات التحويلية، والرياضة، وغيرها بما يعكس الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها المنطقة.

وجرى خلال المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار وهيئة تطوير منطقة حائل؛ بهدف تمكين الفرص النوعية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، التي تسهم في تعزيز مكانة المنطقة كوجهة استثمارية رائدة محليًا ودوليًا.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود وزارة الاستثمار الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في مختلف مناطق المملكة، واستعراض الفرص النوعية المتاحة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

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