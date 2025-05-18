شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة العلمين الجديدة الرسمية المتميزة للغات تحتفل بتخرج أول دفعة من طلاب مرحلة رياض الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أجواء مفعمة بالفرح والفخر، نظّمت مدرسة العلمين الجديدة الرسمية المتميزة للغات احتفالية متميزة بمناسبة تخرج أول دفعة من طلاب مرحلة رياض الأطفال KG2، وانتقالهم إلى الصف الأول الابتدائي، وذلك بمقر المدرسة في مدينة العلمين الجديدة.

تضمن الحفل عددًا من الفقرات الفنية والعروض الاستعراضية التي قدّمها الأطفال، والتي عكست ما تلقوه من رعاية تربوية وتعليمية متكاملة خلال العام الدراسي، وسط أجواء احتفالية مليئة بالبهجة والسعادة. كما تم تكريم الطلاب وتوزيع شهادات التخرج عليهم بمشاركة أسرهم ومعلميهم.

وشهد الحفل أيضًا تكريم عدد من الشخصيات الداعمة للعملية التعليمية، حيث تم تقديم درع تكريمي للمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، وقد تسلّمه بالنيابة عنه محمد سمير، مدير عام التنمية والعلاقات العامة، كما تم تسليم درع لمحمد سمير تقديرًا لدعمه المتواصل وجهوده البارزة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية والخدمية بالمدينة.

واختتمت إدارة المدرسة الحفل بالتأكيد على أن هذا الحدث يشكل انطلاقة لمسيرة تعليمية واعدة، تُبنى على أسس التميز والإبداع.

وقد اعرب محمد سمير، عن سعادته بهذا الحدث التربوي المميز، مشيدًا بالتنظيم الراقي للحفل، وبالدور الفعَّال الذي تقوم به المدرسة في دعم العملية التعليمية وتنمية مهارات الأجيال الجديدة وفق أحدث الأساليب التعليمية.







