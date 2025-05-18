شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين غرفة الفنادق و كلية السياحة بجامعة مدينة السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت غرفة المنشآت الفندقية بروتوكول تعاون مع كلية السياحة والفنادق بجامعة مدينة السادات لدعم التدريب العملي للطلاب داخل المنشآت الفندقية ، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس إدارة الغرفة برئاسة محمد أيوب نحو تعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة لسوق العمل السياحي والفندقي.

ووقع البروتوكول عن غرفة المنشآت الفندقية غادة شلبي المدير التنفيذي للغرفة وعن جامعة مدينة السادات رئيستها الدكتورة شادن معاوية، وبحضور كل من عميد الكلية الدكتور نهي عثمان، ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث الدكتور محمود أبو قمر، ورئيس قسم إدارة الفنادق الدكتور عماد عبد العال.

وأكد محمد أيوب رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية لبناء جيل جديد من الكوادر السياحية المؤهلة علميًا وعمليًا، مشددًا على أهمية مد جسور التواصل مع المؤسسات الأكاديمية بما يسهم في تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الفندقي، مشيرا الي حرص الغرفة على توفير بيئة تدريبية محفزة للطلاب.

ويأتي تنفيذ البرنامج التدريبي والبروتوكولات المرتبطة به بالتنسيق الكامل داخل لجنة التدريب بالغرفة، برئاسة أدهم جرانة عضو مجلس الإدارة وعضوية وائل أبو السعود المجلس وأمين الصندوق، حيث تقوم اللجنة بالإشراف على الجوانب الفنية والتقنية للتدريب.

وأكدت غادة شلبي أن التعاون مع جامعة مدينة السادات بناء على البروتوكول يشمل تطوير منصة إلكترونية لربط الطلاب بالمنشآت الفندقية، تشرف عليها لجنة التدريب لتوثيق الخبرات العملية للطلاب وتوفير فرص تدريب متكاملة منذ السنة الدراسية الأولى وحتى التخرج، مع إصدار شهادات معتمدة من الغرفة توثق مسيرتهم التدريبية.

وأضافت أن البروتوكول يتضمن كذلك تنفيذ لقاءات ومحاضرات عملية داخل الكلية، بمشاركة عدد من المتخصصين من القطاع الفندقي، بهدف نقل الخبرات الواقعية وتعزيز المهارات التطبيقية، بما يدعم تطوير المناهج الدراسية لتتوافق مع احتياجات السوق.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار جهود مجلس إدارة الغرفة لتعزيز الدور المجتمعي للغرفة وتوسيع قاعدة التدريب والتعليم الفني في قطاع السياحة والضيافة، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية.



