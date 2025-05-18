سلامة الغذاء تعلن تفاصيل تعزيز الصادرات الغذائية وتيسير الإجراءات للمصدرين

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القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي بالهيئة القومية لسلامة الغذاء التقرير الأسبوعي السابع عشر لعام 2025، وذلك عن الفترة من 10 إلى 16 مايو، مستعرضًا أبرز أنشطة الهيئة وجهودها على مستوى الجمهورية لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين، بالتوازي مع دعم حركة الصادرات المصرية.

تعزيز الصادرات الغذائية وتيسير الإجراءات للمصدرين

شاركت الهيئة في اجتماع عقده المجلس التصديري للصناعات الغذائية لمتابعة ملاحظات الشركات حول آلية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير وآليات الإفراج والنقل والتخزين الجديدة التي بدأ تطبيقها مطلع العام الجاري، حيث أكدت الهيئة حرصها على التواصل المباشر مع المصنعين والمصدرين لتذليل العقبات وتسريع الإجراءات بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية.

أنشطة رقابية وتسجيل منشآت غذائية جديدة

شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 13 مأمورية رقابية على المصانع بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، أسفرت عن تسجيل 22 منشأة غذائية جديدة على مستوى الجمهورية.

وقامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بـ41 زيارة تفتيشية، وتم تسجيل 4 منشآت جديدة، ويجري إدراج مركز تعبئة ضمن القائمة المعتمدة للهيئة. وتم إصدار 1987 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1315 شركة.

الصادرات: 270 ألف طن إلى 205 دولة.. وأمريكا والسودان في الصدارة

بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة 4360 رسالة تمثل نحو 270 ألف طن من الأغذية المتنوعة، شملت 593 صنفًا من الخضر والفاكهة والدقيق ومنتجات أخرى، صادرة عن 1050 شركة. وتصدرت البطاطس والبصل قائمة الخضراوات بواقع 25 ألف طن لكل منهما، تليها الفاصوليا بـ6 آلاف طن. أما الفاكهة، فجاءت الموالح في المقدمة بإجمالي 35 ألف طن، تليها الفراولة بـ16 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 9 آلاف طن.

وتوزعت الصادرات على 205 دولة، وجاءت الولايات المتحدة والسودان وروسيا والسعودية كأكبر الأسواق المستقبلة. واحتل ميناء دمياط المركز الأول من حيث عدد الرسائل المصدرة بـ720 رسالة، تلاه ميناء سفاجا بـ680، ثم الإسكندرية بـ660 رسالة.

الواردات: 300 ألف طن في أسبوع.. وروسيا أكبر الموردين

على صعيد الواردات، استقبلت مصر 2100 رسالة غذائية بإجمالي 300 ألف طن لصالح 890 شركة، تضمنت 265 صنفًا أبرزها القمح، الزيوت، فول الصويا، واللحوم. وتصدرت روسيا قائمة الدول الموردة، تلتها أوكرانيا، أمريكا، ورومانيا. واحتل ميناء الإسكندرية الصدارة من حيث عدد الرسائل الواردة بـ785 رسالة.

تم الإفراج عن 1098 رسالة تحت التحفظ، إلى جانب 222 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، و66 رسالة تم فحصها بمحاضر إثبات حالة، فيما صدر 80 ترخيصًا جديدًا لمستوردي أغذية.

إجراءات تسجيل وترخيص المنتجات والمنشآت الغذائية

سجلت الهيئة 56 منتجًا من الأغذية الخاصة، و7 شركات جديدة، وفحصت 367 منتجًا، كما أصدرت 10 شهادات بيع حر. وفيما يخص تسجيل المنشآت الغذائية، تم تسجيل 612 منشأة محال عامة، واستوفت 403 منشآت لاشتراطات الهيئة. وتم كذلك تسجيل 7 منشآت تخزينية جديدة ليصل الإجمالي إلى 1324 مخزنًا.

الرقابة على سلاسل التوزيع والمنشآت السياحية ووحدات الطعام

نفذت الهيئة 29 حملة رقابية على فروع السلاسل التجارية في 13 محافظة، وبلغ عدد فروع السلاسل التجارية المسجلة حتى الآن 2111 فرعًا. وفيما يخص المنشآت السياحية، تم تنفيذ 72 زيارة رقابية في محافظات عدة، وأسفر ذلك عن تسجيل مطعم و3 فنادق جديدة.

كما قامت فرق التفتيش بـ13 مأمورية على وحدات الطعام المتنقلة في 4 محافظات، وتم تسجيل 4 وحدات جديدة.

التعامل مع الشكاوى وحملات تفتيشية بالمحافظات

تلقت الهيئة 123 شكوى خلال الأسبوع، تم غلق 70 منها ويجري فحص 53 شكوى أخرى. وشنّ فريق إدارة الشكاوى حملات تفتيشية على 154 منشأة غذائية في محافظات عدة، تم خلالها اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

وفي محافظة الغربية، نفذت الهيئة 13 حملة تفتيشية على 65 منشأة، وأسفرت عن ضبط 2 طن جبن غير صالح للاستهلاك، بالإضافة إلى 300 كجم من الكاكاو والشطة منتهية الصلاحية. كما تم سحب عينات والتحفظ على طن من اللحوم والأسماك والألبان المشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.