شكرا لقرائتكم خبر عن «ثروة» توصي بشراء أسهم خزينة.. وتعين مستشارا ماليا جديدا لصفقة استحواذ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة الثروة البشرية، الخميس الماضي، للجمعية العامة غير العادية على الموافقة على شراء أسهمها وبحد أقصى (200,000) سهما من أسهمها بما يعادل 4.25% من إجمالي أسهم الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن شراء الأسهم لغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، مع التزام الشركة بأن تتم عملية الشراء وتخصيص أسهم الخزينة بطريقة لا تؤدي إلى الإخلال بنسبة ملكية الجمهور للأسهم المتداولة، وذلك وفق ما تحدده لوائح السوق المالية وهيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
ويأتي ذلك بهدف استخدامها في عمليات مبادلة الأسهم ضمن صفقة الاستحواذ على شركة أمجاد وطن لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وتخصيص جزء منها مستقبلاً لصالح موظفي الشركة ضمن برنامج حوافز طويلة الأجل
وأوضحت أن عدد الأسهم المقرر شرائها 200000، فيما ستمول عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة.
وقرر مجلس إدارة شركة الثروة البشرية إنها التعاقد مع شركة تقنيات مكيال المالية، والموافقة على تعيين شركة قيمة المالية كمستشار مالي جديد لاستكمال متطلبات صفقة الاستحواذ على شركة أمجاد وطن لتنظيم المعارض والمؤتمرات (شركة شخص واحد) والإجراءات المرتبطة بها.
وكانت الشركة قد أعلنت بتاريخ 20/04/2025م ع آخر التطورات والمتعلقة بإبرامها اتفاقية الاستحواذ والاكتتاب الملزمة والمشروطة للاستحواذ على 100% من رأس مال شركة أمجاد وطن لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركة شخص واحد. على أن يتم سداد جزء من قيمة الصفقة نقداً بالإضافة إلى إصدار أسهم جديدة من خلال زيادة رأس مال شركة الثروة البشرية بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية والجمعية العامة غير العادية للمساهمين والأطراف ذات العلاقة.
وكانت تداول السعودية قد أعلنت بتاريخ 05/05/2025م تعليق الترخيص الممنوح لشركة تقنيات مكيال المالية وإلغاء التصريح الممنوح لها.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن شراء الأسهم لغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، مع التزام الشركة بأن تتم عملية الشراء وتخصيص أسهم الخزينة بطريقة لا تؤدي إلى الإخلال بنسبة ملكية الجمهور للأسهم المتداولة، وذلك وفق ما تحدده لوائح السوق المالية وهيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
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وأوضحت أن عدد الأسهم المقرر شرائها 200000، فيما ستمول عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة.
وقرر مجلس إدارة شركة الثروة البشرية إنها التعاقد مع شركة تقنيات مكيال المالية، والموافقة على تعيين شركة قيمة المالية كمستشار مالي جديد لاستكمال متطلبات صفقة الاستحواذ على شركة أمجاد وطن لتنظيم المعارض والمؤتمرات (شركة شخص واحد) والإجراءات المرتبطة بها.
وكانت الشركة قد أعلنت بتاريخ 20/04/2025م ع آخر التطورات والمتعلقة بإبرامها اتفاقية الاستحواذ والاكتتاب الملزمة والمشروطة للاستحواذ على 100% من رأس مال شركة أمجاد وطن لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركة شخص واحد. على أن يتم سداد جزء من قيمة الصفقة نقداً بالإضافة إلى إصدار أسهم جديدة من خلال زيادة رأس مال شركة الثروة البشرية بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية والجمعية العامة غير العادية للمساهمين والأطراف ذات العلاقة.
وكانت تداول السعودية قد أعلنت بتاريخ 05/05/2025م تعليق الترخيص الممنوح لشركة تقنيات مكيال المالية وإلغاء التصريح الممنوح لها.