شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «آيكتك» توافق على تحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات "آيكتك" نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)، والذي عُقد الخميس الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
5. الموافقة على تعيين شركة بي كي إف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2025م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م بأتعاب وقدرها مبلغ (225,000) ريال.
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025 م.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
8. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (2.529.041) ريال كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/12/2024م) لرصيد الأرباح المبقاة.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لين الخير للتجارة والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) ونائب رئيس مجلس الإدارة (مشعل محمد ناصر الكثيري) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما أعضاء مجلس ادارة في الشركة ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (119,620) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات اجهزة) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (349,963) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (606,087) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (1,190,591) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المنصة الزراعية والتي لكل من نائب رئيس مجلس الإدارة (مشعل محمد ناصر الكثيري) والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما أعضاء مجلس إدارة في شركة المنصة الزراعية ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (712,690) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (712.690) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الحماية المتكاملة والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة عبدالله محمد عبدالله آل شريم) كونه مالك المؤسسة والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) كونه أخو مالك المؤسسة مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (5836) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات اجهزة) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (595,651) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (601,487) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هيزتيز كافية والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما أخوه لمالك الشركة ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (2,989) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات اجهزة) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (15,668) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (18,657) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وجهة المستقبل التقنية والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (723,080) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات اجهزة) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (356,643) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (14,839) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (1,064,884) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ارسان الأولى للمقاولات والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (81,445) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات اجهزة) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (1,942,334) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مشتريات خدمات تركيب ومقاولات) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (97,520) ريال (معاملات دائنة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (1,926,259) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مساهم الادارية والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما إخوة لمالك الشركة ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (72,000) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات برمجيات) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (1,400,000) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مشتريات خدمات) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (17,250)ريال (معاملات دائنة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (1,454,750) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (مدفوعات نقدية) وبدأ هذه التعاملات في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (4,227,727) ريال (معاملات مدينة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (1,132,120) ريال دائن وتتم هذه التعاملات وفقاً الشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية
17. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.
18. الموافقة على تعديل سياسة ضوابط ومعايير المنافسة.
19. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
20. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
21. الموافقة على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة.
22. الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
23. الموافقة على تعديل لائحة سياسة ومعايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
24. الموافقة على تعديل سياسة تعارض المصالح والمنافسة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
5. الموافقة على تعيين شركة بي كي إف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2025م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م بأتعاب وقدرها مبلغ (225,000) ريال.
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025 م.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
8. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (2.529.041) ريال كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/12/2024م) لرصيد الأرباح المبقاة.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لين الخير للتجارة والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) ونائب رئيس مجلس الإدارة (مشعل محمد ناصر الكثيري) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما أعضاء مجلس ادارة في الشركة ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (119,620) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات اجهزة) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (349,963) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (606,087) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (1,190,591) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المنصة الزراعية والتي لكل من نائب رئيس مجلس الإدارة (مشعل محمد ناصر الكثيري) والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما أعضاء مجلس إدارة في شركة المنصة الزراعية ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (712,690) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (712.690) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الحماية المتكاملة والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة عبدالله محمد عبدالله آل شريم) كونه مالك المؤسسة والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) كونه أخو مالك المؤسسة مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (5836) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات اجهزة) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (595,651) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (601,487) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هيزتيز كافية والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما أخوه لمالك الشركة ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (2,989) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات اجهزة) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (15,668) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (18,657) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وجهة المستقبل التقنية والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (723,080) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات اجهزة) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (356,643) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (14,839) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (1,064,884) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ارسان الأولى للمقاولات والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (81,445) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات اجهزة) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (1,942,334) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مشتريات خدمات تركيب ومقاولات) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (97,520) ريال (معاملات دائنة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (1,926,259) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مساهم الادارية والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما إخوة لمالك الشركة ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (72,000) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات برمجيات) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (1,400,000) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مشتريات خدمات) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (17,250)ريال (معاملات دائنة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (1,454,750) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (مدفوعات نقدية) وبدأ هذه التعاملات في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (4,227,727) ريال (معاملات مدينة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (1,132,120) ريال دائن وتتم هذه التعاملات وفقاً الشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية
17. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.
18. الموافقة على تعديل سياسة ضوابط ومعايير المنافسة.
19. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
20. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
21. الموافقة على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة.
22. الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
23. الموافقة على تعديل لائحة سياسة ومعايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
24. الموافقة على تعديل سياسة تعارض المصالح والمنافسة.