شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الكثيري» توافق على أعمال وعقود مع أطراف ذات علاقة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م ومناقشته.

2 - الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م ومناقشتها.

3 – الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024م.

4 - الموافقة على تعيين شركة سليمان عبد الله الخراشي وشركاه (محاسبون ومراجعون قانونيون) مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 600,000 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

5 - الموافقة على الأعمال والعقود بين شركة مساندة الإمداد المحدودة (المملوكة بنسبة 100% لشركة الكثيري القابضة) وشركة اليان للصناعة (المملوكة بنسبة 99% لشركة الكثيري القابضة) ، والتي لعضو مجلس الإدارة مشعل محمد ناصر الكثيري مصلحة غير مباشرة فيها، بصفته عضو مجلس إدارة في كل من الشركتين. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ 41,411,966 ريال، وهي عبارة عن مشتريات وتعاملات متبادلة تمت في إطار الأعمال الاعتيادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.

6- الموافقة على الأعمال والعقود بين شركة اليخت الفاخر للصناعة (المملوكة بنسبة 100% لشركة الكثيري القابضة) وشركة اليان للصناعة، والتي لعضو مجلس الإدارة مشعل محمد ناصر الكثيري مصلحة غير مباشرة فيها، بصفته عضو مجلس إدارة في الشركتين. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ 19,483 ريال، وتمت ضمن الأعمال الاعتيادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة دون أي مزايا تفضيلية.

7- الموافقة على الأعمال والعقود بين شركة الكثيري القابضة وشركة اليان للصناعة، والتي لعضو مجلس الإدارة مشعل محمد ناصر الكثيري مصلحة غير مباشرة فيها، بصفته عضوًا في مجلس إدارة كلتا الشركتين. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ 11,453,151 ريال، وهي تعاملات اعتيادية تمت وفق سياسات الشركة ودون أي شروط تفضيلية.

8 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الكثيري القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد الخميس الماضي.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م ومناقشته.2 - الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م ومناقشتها.3 – الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024م.4 - الموافقة على تعيين شركة سليمان عبد الله الخراشي وشركاه (محاسبون ومراجعون قانونيون) مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 600,000 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.5 - الموافقة على الأعمال والعقود بين شركة مساندة الإمداد المحدودة (المملوكة بنسبة 100% لشركة الكثيري القابضة) وشركة اليان للصناعة (المملوكة بنسبة 99% لشركة الكثيري القابضة) ، والتي لعضو مجلس الإدارة مشعل محمد ناصر الكثيري مصلحة غير مباشرة فيها، بصفته عضو مجلس إدارة في كل من الشركتين. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ 41,411,966 ريال، وهي عبارة عن مشتريات وتعاملات متبادلة تمت في إطار الأعمال الاعتيادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.6- الموافقة على الأعمال والعقود بين شركة اليخت الفاخر للصناعة (المملوكة بنسبة 100% لشركة الكثيري القابضة) وشركة اليان للصناعة، والتي لعضو مجلس الإدارة مشعل محمد ناصر الكثيري مصلحة غير مباشرة فيها، بصفته عضو مجلس إدارة في الشركتين. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ 19,483 ريال، وتمت ضمن الأعمال الاعتيادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة دون أي مزايا تفضيلية.7- الموافقة على الأعمال والعقود بين شركة الكثيري القابضة وشركة اليان للصناعة، والتي لعضو مجلس الإدارة مشعل محمد ناصر الكثيري مصلحة غير مباشرة فيها، بصفته عضوًا في مجلس إدارة كلتا الشركتين. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ 11,453,151 ريال، وهي تعاملات اعتيادية تمت وفق سياسات الشركة ودون أي شروط تفضيلية.8 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.