شكرا لقرائتكم خبر عن «أفالون فارما» تجدد اتفاقية تسهيلات مع مصرف الإنماء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - جددت شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية (أفالون فارما)، الخميس الماضي، اتفاقية التسهيلات المصرفية مع مصرف الإنماء.
وقالت الشركة في بيان الشركة على تداول السعودية: إن الاتفاقية لتمويل رأس المال العامل للشركة والنفقات الرأسمالية.
وأضافت أن قيمة التمويل 50 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة ميلادية.
وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة 55 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان الشركة على تداول السعودية: إن الاتفاقية لتمويل رأس المال العامل للشركة والنفقات الرأسمالية.
وأضافت أن قيمة التمويل 50 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة ميلادية.
وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة 55 مليون ريال.