شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف فارس العباد بمهام الرئيس التنفيذي لـ«كيمانول» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) إنهاء عقد عمل الرئيس التنفيذي المهندس صبري عبد الله الغامدي اعتباراً من يوم الخميس الموافق 15/05/2025م.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، كلفت الشركة المهندس فارس احمد العباد والذي يشغل حالياً منصب نائب الرئيس للتصنيع بمهام الرئيس التنفيذي حتي مباشرة الرئيس التنفيذي الجديد والذي من المتوقع ان يكون خلال شهر يوليو القادم، منوهة بإعلان أي مستجدات في حينه.
وبناءً عليه ستتغير صفة العضوية للمهندس صبري الغامدي في مجلس الإدارة من عضو تنفيذي إلى غير تنفيذي
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، كلفت الشركة المهندس فارس احمد العباد والذي يشغل حالياً منصب نائب الرئيس للتصنيع بمهام الرئيس التنفيذي حتي مباشرة الرئيس التنفيذي الجديد والذي من المتوقع ان يكون خلال شهر يوليو القادم، منوهة بإعلان أي مستجدات في حينه.
وبناءً عليه ستتغير صفة العضوية للمهندس صبري الغامدي في مجلس الإدارة من عضو تنفيذي إلى غير تنفيذي