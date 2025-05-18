شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الخليجية العامة» توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) الذي عقد الخميس الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تضمت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1. الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة و التي تبدأ من تاريخ 16/05/2025م الموافق 18/11/1446هـ ومدتها ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ 15/05/2028م.
والأعضاء المنتخبن هم: جمال الدباغ رئيسا لمجلس الإدارة، وسعود السليمان نائبا لرئيس مجلس الإدارة، ومحمد جزيل، وطاهر عقيل، ومحمد المنجد، ود. أحمد خوقير، ود. عبدالوهاب أبوكويك، ومازن التميمي، ود. معاذ الزامل.
2. الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ إنتهاء دورته في 10/04/2025م إلى تاريخ إنعقاد الجمعية في 15/05/2025م.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تضمت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1. الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة و التي تبدأ من تاريخ 16/05/2025م الموافق 18/11/1446هـ ومدتها ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ 15/05/2028م.
والأعضاء المنتخبن هم: جمال الدباغ رئيسا لمجلس الإدارة، وسعود السليمان نائبا لرئيس مجلس الإدارة، ومحمد جزيل، وطاهر عقيل، ومحمد المنجد، ود. أحمد خوقير، ود. عبدالوهاب أبوكويك، ومازن التميمي، ود. معاذ الزامل.
2. الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ إنتهاء دورته في 10/04/2025م إلى تاريخ إنعقاد الجمعية في 15/05/2025م.