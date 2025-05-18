شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «ساكو» توافق على عدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

البند 1: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.

البند 2: الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها.

البند 3: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.

البند 4: الموافقة على تعيين مكتب ( كي بي إم جي) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (1,297,000) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

البند 5: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.

البند 6: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025 م.

البند 7: الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

البند 8: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م.

البند 9: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة إحدى كبار مساهمي شركة ساكو، والتي لعضو مجلس الإدارة محمد القطري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثلة في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأندلس)، مٌوقع بتاريخ 28-02-2009م بين الشركة السعودية للعدد والأدوات وورثة عبدالله طه بخش، والمجدد لغاية 26/02/2025م، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2024م (2,000,000) ريال، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند 10: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأحد ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو، والتي لعضو مجلس الإدارة محمد القطري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثلة في عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفوة التحلية مٌوقع بتاريخ 06-04-2017م، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2024م (2,084,250) ريال، ولايوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند 11: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأحد ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو، والتي لعضو مجلس الإدارة محمد القطري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثلة في إلغاء اتفاقية اﺳﺗﺛﻣﺎر أرض ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺟدة بتاريخ 15-05-2022م ﻣﻣﻠوكة ﺑﺷﻛل ﺟزﺋﻲ لأﺣد ﻣﻼك ﺷرﻛﺔ أﺑرار اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ (طرف ذو ﻋﻼﻗﺔ)، علماً بأن مبلغ التعامل خلال العام 2024م (4,503,574) ريال، ولايوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوت (ساكو) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والذي انعقد مساء الخميس الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:البند 1: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.البند 2: الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها.البند 3: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.البند 4: الموافقة على تعيين مكتب ( كي بي إم جي) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (1,297,000) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.البند 5: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.البند 6: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025 م.البند 7: الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.البند 8: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م.البند 9: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة إحدى كبار مساهمي شركة ساكو، والتي لعضو مجلس الإدارة محمد القطري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثلة في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأندلس)، مٌوقع بتاريخ 28-02-2009م بين الشركة السعودية للعدد والأدوات وورثة عبدالله طه بخش، والمجدد لغاية 26/02/2025م، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2024م (2,000,000) ريال، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.البند 10: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأحد ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو، والتي لعضو مجلس الإدارة محمد القطري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثلة في عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفوة التحلية مٌوقع بتاريخ 06-04-2017م، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2024م (2,084,250) ريال، ولايوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.البند 11: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأحد ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو، والتي لعضو مجلس الإدارة محمد القطري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثلة في إلغاء اتفاقية اﺳﺗﺛﻣﺎر أرض ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺟدة بتاريخ 15-05-2022م ﻣﻣﻠوكة ﺑﺷﻛل ﺟزﺋﻲ لأﺣد ﻣﻼك ﺷرﻛﺔ أﺑرار اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ (طرف ذو ﻋﻼﻗﺔ)، علماً بأن مبلغ التعامل خلال العام 2024م (4,503,574) ريال، ولايوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.