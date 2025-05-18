الاقتصاد

بنك البلاد يجمع 650 مليون دولار من إصدار صكوك رأس مال إضافي

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

بنك البلاد يجمع 650 مليون دولار من إصدار صكوك رأس مال إضافي

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الدمام - شريف احمد - أعلن بنك البلاد انتهاء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار.
وكان البنك قد أعلن الخميس الماضي، بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار من خلال طرحها طرحاً خاصاً في المملكة العربية وخارجها بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بحجم 2 مليار ريال.
ونوه ابنك بتسوية إصدار الصكوك بتاريخ 22 مايو الحالي، مشيرة إلى أن قيمة الطرح 650 مليار دولار.
وأضاف أن العدد الإجمالي للصكوك 3250 صكا، فيما تبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار، بينما يبلغ عائد الصك 6.5% في السنة.
وأوضح أن مدة استحقاق الصك دائمة بدون تاريخ استحقاق مع مراعاة إمكانية استردادها بشكل مبكر في تاريخ الاسترداد أو وفق ما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك.
ويمكن استرداد الصكوك بشكل مبكر من قبل البنك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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