شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «صكوك صدارة» 48.8.% في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر شركة صدارة للكيميائيات "صكوك صدارة" في الربع الأول من 205 بنسبة 48.8% إلى 1.3 مليار ريال، مقابل خسائر بـ 852.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب بيان الشركة على تداول السعوية، يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة في الربع مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى أعمال الصيانة الدورية المجدولة في الربع الأول من عام 2025، مع التعويض عن ذلك بانخفاض مواد الخام المستهلكة وانخفاض مصروف الفائدة.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي المبيعات، بالتعويض مع:

*انخفاض استهلاك المواد الخام.

*التكلفة الثابتة المستوعبة بسبب تراكم المخزون بعد مشاكل الموثوقية في الربع الرابع من عام 2024.

*انخفاض مصروف الفائدة.