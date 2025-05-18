شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء الاختبارات للمتقدمين لوظيفة عامل إنقاذ لتشغيل شاطئ المنصورة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، إن اللجنة المشكلة من جهاز مدينة المنصورة الجديدة، قامت يإجراء الاختبارات اللازمة للمتقدمين لوظيفة عامل إنقاذ لتشغيل الشاطئ خلال موسم صيف ٢٠٢٥، والذي يبدأ من ٢٠٢٥/٦/١ وحتى ٢٠٢٥/٩/٣٠.

وأشار رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إلى أن ذلك يأتي في إطار الاستعداد لموسم الصيف والاستعداد لتشغيل شاطئ مدينة المنصورة الجديدة واستقبال رواد المدينة وسكانها بمنطقة الكورنيش وشاطئ البحر وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وكان المهندس محمد الغمراوي، قد أعلن أنه تم بيع 8 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من( 109م2 - 118م2) للوحدة بالعمارة رقم 50 بمشروع سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك بجلسة مزاد علني بحضور ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية، ومجلس الدولة، والجهات ذات الصلة.