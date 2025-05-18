شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 18-5-2025 أمام الجنيه يسجل 50.11 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الأحد 18-5-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية بالبنك المركزي 50.08 جنيه للشراء 50.21 جنيه البيع. وسجل سعر الدولار اليوم الأحد، فى البنك الاهلي 50.11 جنيه للشراء 50.21 جنيه البيع، فى بنك مصر50.11 جنيه للشراء 50.21 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.11 جنيه للشراء 50.21 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.11 جنيه للشراء 50.21 جنيه البيع. وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات الصباحية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.11 جنيه للشراء.

50.21 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.11 جنيه للشراء.

50.21 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.11 جنيه للشراء.

50.21 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 50.11 جنيه للشراء.

50.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.11 جنيه للشراء.

50.21 جنيه للبيع.

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