شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 18-5-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 18مايو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات فى أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.72جنيه للشراء.

13.78جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.89جنيه للشراء.

13.85جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.83جنيه للشراء.

13.78جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.71جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.82جنيه للشراء.

13.77جنيه للبيع.