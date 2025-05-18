شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 18مايو- 2025 فى البحرين عيار 24 بـ 38.700 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية . وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 38.700 دينار

عيار 22 سجل 35.475 دينار

عيار 21 سجل 33.850 دينار

عيار 18 سجل 29.025 دينار

عيار 14 سجل 22.575 دينار

عيار 12 سجل 19.350 دينار

الاونصة1203.600 دينار

الجنيه الذهب270.875 دينار

الأونصة بالدولار3201.07 دولار

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.