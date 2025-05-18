شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 18مايو- 2025 فى البحرين عيار 24 بـ 38.700 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية . وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.
أسعار الذهب في البحرين
- عيار 24 سجل 38.700 دينار
- عيار 22 سجل 35.475 دينار
- عيار 21 سجل 33.850 دينار
- عيار 18 سجل 29.025 دينار
- عيار 14 سجل 22.575 دينار
- عيار 12 سجل 19.350 دينار
- الاونصة1203.600 دينار
- الجنيه الذهب270.875 دينار
- الأونصة بالدولار3201.07 دولار
ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز