شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: زيادة نسبة الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة لتصِل إلى 16% عام 25/2026 والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية زيادة نسبة مُشاركة الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة لتصِل إلى نحو 16% عام 25/2026 بالمقارنة بنسبة 11.5% في عام 23/2024.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ان لخطة تستهدف توجيه استثمارات عامة 100 مليار جنيه، يخُص الجهاز الحكومي منها حوالي 16.4 مليار جنيه.

وأشار التقرير ، إلى أن مُستهدفات الخطة تتضمن عِدّة مشروعات قوميّة استراتيجيّة في إطار التوجيهات الرئاسيّة وتوجيهات مجلس الوزراء، يأتي في مُقدّمتها التغذية الكهربائيّة لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – مطروح) واستكمال بروتوكول أعمال التغذية الكهربائيّة لمشروعات استصلاح الأراضي بمناطق الدلتا الجديدة وسيناء وبني سويف والـمنيا وغرب كوم أمبو وشمال أسوان، والانتهاء من التغذية الكهربائيّة لآبار المياه بالتجمّعات التنمويّة لشمال وجنوب سيناء، وانتهاء توسّعة محطتي محولات كهرباء العاشر من رمضان وزهراء مدينة نصر.

وتابع التقرير حول المشروعات القومية التي تتضمنها الخطة، استكمال إنشاء محطة مُحوّلات كهرباء ملوي الجديدة، وتأهيل محطة مُحولات المطرية، ومشروع التغذية الكهربائية لمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر، ومشروعات مُستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومشروعات التغذية الكهربائيّة لمنطقتي شرق العوينات وتُوشكى، والتغذية الكهربائيّة لمشروع ربط المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، فضلًا عن مشروع ربط محطّة مُحوّلات المرحلة الأولى من الخط الرابع بمترو الأنفاق، ومشروع نقل وتحويل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مشروعات الطُرُق.

وأوضح التقرير أنه فيما يخص تنمية استخدامات الطاقة المتجددة، فإن المشروعات المستهدف تنفيذها بخطة عام 25/2026، تتضمن استكمال إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولتية بالغردقة قدرة 20 ميجاوات بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وتنفيذ ستة مشروعات لتمهيد وتجهيز الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة بمناطق شرق وغرب النيل، جبل الزيت، نجع حمادي، رأس شقير، جنوب الغردقة، بنبان.