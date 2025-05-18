شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 18 مايو 2025 فى قطر عيار 21 بـ 327.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه فى الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات فى سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية، ويلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا فى قطر سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.



أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 374.50 ريال

عيار 22 سجل 343.25 ريال

عيار 21 سجل 327.75 ريال

عيار 18 سجل 281.00 ريال

عيار 14 سجل 218.50 ريال

عيار 12 سجل 187.25 ريال

الاونصة11648.25 ريال

الجنيه الذهب2621.50 ريال

الأونصة بالدولار3201.07 دولار



ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم



