ما انعكاس التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة فى الصناعة على الصادرات المصرية؟

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تسعى مصر إلى تعزيز استخدام الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي، خاصة في صناعات الألومنيوم والسبائك الحديدية، بهدف تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة القدرة التنافسية للصادرات.

في هذا السياق، وقعت شركة مصر للألومنيوم اتفاقية مع شركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لتزويد مجمع الألومنيوم في نجع حمادي بالكهرباء اللازمة. يُتوقع أن يسهم هذا المشروع في خفض تكلفة الطاقة، التي تبلغ حاليًا نحو 7.5 مليار جنيه سنويًا، مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركة إلى زيادة صادراتها من الألومنيوم، التي بلغت حوالي 699 مليون دولار في عام 2023، مع توقعات بمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة. يأتي هذا التوجه في إطار التزام مصر بالمعايير البيئية العالمية، خاصة بعد حصول الشركة على شهادة معيار أداء مبادرة الإشراف على الألومنيوم (ASI)، مما يسهل دخول الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي.

أما في مجال السبائك الحديدية، فتواجه الشركات تحديات مماثلة تتعلق بارتفاع تكلفة الطاقة ، لذلك، يُعتبر التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، خطوة استراتيجية لخفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية. ويُتوقع أن يسهم هذا التحول في تعزيز صادرات السبائك الحديدية، التي تُعد من الصناعات الاستراتيجية في مصر.

بشكل عام، يُعتبر التوسع في استخدام الطاقة النظيفة في الصناعات الثقيلة خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الصادرات، وتعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية.