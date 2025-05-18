شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 18مايو -2025 في الإمارات عيار 21 بـ 342.75 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الامارات استقرارا فى الأسعار حيث سجل جرام الذهب عيار 24 في حوالي 386 درهمًا إماراتيًا.

سعر الذهب في الإمارات

عيار 24 سجل 386.00 درهم

عيار 22 سجل 357.50 درهم

عيار 21 سجل 342.75 درهم

عيار 18 سجل 293.75 درهم

عيار 14 سجل 227.25 درهم

عيار 12 سجل 194.75 درهم

الاونصة12006.00 درهم

الجنيه الذهب2742.00 درهم

الأونصة بالدولار3201.07 دولار

ويعد سعر الذهب في الإمارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب فى الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.



