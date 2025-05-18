شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 18مايو -225 في السعودية عيار 18بـ 289.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 386.00 ريال

عيار 22 سجل 353.75 ريال

عيار 21 سجل 337.75 ريال

عيار 18 سجل 289.50 ريال

عيار 14 سجل 225.25 ريال

عيار 12 سجل 193.00 ريال

الاونصة12003.75 ريال

الجنيه الذهب2701.50 ريال

الأونصة بالدولار3201.02 دولار

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 2.1% ليصل إلى 3172 دولارًا للأونصة. وقد فقد المعدن الثمين أكثر من 4% منذ بداية الأسبوع، ويتجه نحو أسوأ أداء أسبوعي له منذ نوفمبر 2024.



