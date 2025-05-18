شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 18 مايو 2025 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي تطورات ملحوظة اليوم الأحد 18 مايو 2025، وذلك خلال آخر تعاملات مسجلة بالبنوك أمام الجنيه المصري. وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 50.37 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصري 50.36 جنيه للشراء و50.46 جنيه للبيع وفى بنك مصر 50.36 جنيه للشراء و50.46 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.36 جنيه للشراء.

50.46 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.36 جنيه للشراء.

50.46 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.36 جنيه للشراء.

50.46 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.36 جنيه للشراء.

50.46 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.36 جنيه للشراء.

50.46 جنيه للبيع.

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