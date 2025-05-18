شكرا لقرائتكم خبر عن مع إجازة الصاغة.. سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 18 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 18 مايو 2025 في السوق المصري، مع الإجازة الأسبوعية في الصاغة وتوقف عمليات التسعير من البورصة العالمية للذهب.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24: 5183 جنيه للجرام

- عيار 21 يسجل 4535 جنيهًا للجرام

- عيار 18: 3887 جنيه للجرام

- عيار 14: 3023 جنيهًا للجرام

- سعر الجنيه الذهب: 36280 جنيهًا.

من جهة أخرى هناك عوامل أخرى مستقرة تدعم ارتفاع أسعار الذهب وعلى رأسها الطلب العالمي من البنوك المركزية والطلب المتزايد من المستثمرين في الصين، وهي العوامل التي لن تضعف قريباً.



أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي الأسبوع الماضي أن التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة المدعومة ماديًا في أبريل كانت الأكبر منذ مارس 2022، بقيادة الصناديق المدرجة في الصين.



وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي الصيني في وقت سابق من هذا الشهر أن البنك أضاف الذهب إلى احتياطاته في أبريل للشهر السادس على التوالي.



تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 13 مايو، أظهر ارتفاع طفيف في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 746 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 2034 عقد.