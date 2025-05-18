شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 18مايو 2025 الجنيه الذهب بـ 36280 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاحد في مصر



: أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5183 جنيه للجرام

- عيار 21 يسجل 4535 جنيهًا للجرام

- عيار 18: 3887 جنيه للجرام

- عيار 14: 3023 جنيهًا للجرام

- سعر الجنيه الذهب: 36280 جنيهًا.

وانخفض الذهب من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 3500 دولار للأونصة بنسبة 10% وصولاً إلى أدنى مستوى سجله الأسبوع الماضي، ليكون بذلك ارتفع بنسبة 22% منذ بداية العام وحتى الآن بعد زيادة بنسبة 27% على مدار عام 2024 بأكمله.