شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 18مايو 2025 الجنيه الذهب بـ 36280 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأحد، 18 مايو 2025 02:00 ص
تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاحد في مصر
: أسعار الذهب في مصر اليوم
- عيار 24: 5183 جنيه للجرام
- - عيار 21 يسجل 4535 جنيهًا للجرام
- - عيار 18: 3887 جنيه للجرام
- - عيار 14: 3023 جنيهًا للجرام
- - سعر الجنيه الذهب: 36280 جنيهًا.
وانخفض الذهب من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 3500 دولار للأونصة بنسبة 10% وصولاً إلى أدنى مستوى سجله الأسبوع الماضي، ليكون بذلك ارتفع بنسبة 22% منذ بداية العام وحتى الآن بعد زيادة بنسبة 27% على مدار عام 2024 بأكمله.
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