شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعداد الدراجات النارية المرخصة خلال أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 مايو 2025 01:30 ص

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن أعداد "الدراجات النارية" الاجمالية الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها سجلت حوالي 19961 دراجة.

وجاء من بينها 1809 دراجة موديل 2022 و910 دراجه نارية موديل 2023 و2804 موديل 2024 و14438موديل 2025

جدير بالذكر ان البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر مارس 2025 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 37220 مركبة، كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1395مركبة موديل 2021 و2070 مركبة موديل 2022و1610مركبة موديل2023 و5823 مركبة موديل 2024 و26322 مركبه موديل 2025

الملاكى

أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 15139سيارة ملاكي من بينها 154 سيارة موديل 2021و297سيارة موديل 2022 و595 سيارات موديل 2023 و2520 موديل 2024 و11573موديل 2025.

الدراجات النارية

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 18679 من بينها 1080 دراجة موديل 2021 و1562 دراجة موديل 2022 و896 دراجه نارية موديل 2023 و2911 موديل 2024 و12230موديل 2025.

نقل

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 1993سيارة من بينها 23 سيارة موديل 2021و57سيارة موديل 2022 و82 سيارة نقل موديل 2023 و289 سيارة موديل 2024 و1542 موديل 2025.