شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار ومواصفات تويوتا كورولا في مصر.. موعد طرح كورولا 2026 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة " تويوتا إيجيبت " وكيل العلامة اليابانية "تويوتا" في مصر عن وجود تخفيضات علي أسعار طراز "تويوتا كورولا 2025" بقيمة تقدر من 90 إلى 100 ألف جنيه للفئات المتنوعة.

وعن أحدث قائمة سعرية للسيارة " تويوتا كورلا " 2025 فهي كالآتي:

الفئة الأولى السعر قبل الخصم: مليون و400 ألف جنيه.

السعر بعد الخصم: مليون و300 ألف جنيه.

الفئة الثانية السعر قبل الخصم: مليون و490 ألف جنيه.

السعر بعد الخصم : مليون و400 ألف جنيه.



الفئة الثالثة السعر قبل الخصم : مليون و600 ألف جنيه.

السعر بعد الخصم : مليون و500 ألف جنيه.



الفئة الرابعة السعر قبل الخصم :مليون و700 ألف جنيه.

السعر بعد الخصم : مليون و600 ألف جنيه.



الفئة الخامسة السعر قبل الخصم : مليون و750 ألف جنيه.

السعر بعد الخصم : مليون و650 ألف جنيه

وعن أبرز مواصفات تويوتا " كورولا " 2025 فهي تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 120 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر .

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم سيارات تويوتا كورولا بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD – نظام الثبات الإلكتروني ESP – أنظمة مساعدة للفرامل – مثبت سرعة – حساسات ركن أمامية وخلفية، وغيرها».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات الخارجية، من أبزرها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية led – رشاشات للمصابيح الأمامية – مرايات ضم كهربائية – حساسات مطر أوتوماتيكي – عتبة رياضية داخلية – فتحة سقف – جنوط رياضية، وغيرها».

وزودت طرازات «كورولا» ببعض التجهيزات فى المقصورة الداخلية، ومن بينها «تكييف هواء ثنائي المناطق مزودة بمخارج للمقاعد الخلفية – شاشة عرض معلومات عدادات 4.2 بوصة – شاشة وسائط 8 بوصة – عجلة القيادة متعددة الوظائف – زجاج كهربائي – الزجاج الخلفي والجانبي ملون أسود – مقاعد رياضية – مفتاح بصمة – شاحن هاتف لاسلكي – أضواء محيطة داخلية

يذكر أن طراز تويوتا كورولا 2026 لم يتم صرحه رسميا بعد ومن المتوقع أن يشهد النصف الثاني من عام 2025 طرح اغلب طرازات تويوتا للعام الجديد 2026 .