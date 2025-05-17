اجتماعات وفعاليات للنهوض بقطاعي السياحة والآثار في أسبوع

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القاهرة - سامية سيد - وزيرا السياحة والآثار، والموارد المائية والري يبحثان تسهيل إجراءات إصدار تراخيص المشروعات السياحية المتعلقة بأعمال وزارة الري

ترأس وزيرا السياحة والآثار، والموارد المائية والري، اجتماعاً لمناقشة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال وزارة الموارد المائية والري والتى يتم إصدارها للمشروعات السياحية.

وقد تم خلال الإجتماع استعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المستثمرين والتى يتم إصدارها طبقاً للقوانين والاشتراطات المنظمة.

وفيما يخص تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالأعمال والأنشطة الواقعة على نهر النيل فإنه يتم مراعاة كافة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائى للنهر وحماية جسوره.

وزيرا السياحة والآثار والتنمية المحلية يبحثان آلية تحصيل الرسوم من المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظات

عقد وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، اجتماعاً بحضور محافظ القاهرة، فى إطار متابعة تنفيذ تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، وذلك لمناقشة سبل التعاون لوضع آلية محددة للرسوم التى يتم تحصيلها للمحافظات من المنشآت الفندقية والسياحية على مختلف الخدمات التى يتم تقديمها.

كما تطرق الاجتماع لبحث التعاون بين الوزارتين لوضع آليات الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية، وبحث تعزيز دور الهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظات بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ووضع خطة مستقبلية لرفع كفاءة العنصر البشرى من العاملين.

وزير السياحة والآثار ورئيس مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية بمصر يبحثان تعزيز مكانة المتحف المصري الكبير كمركز بحثي إقليمي ودولي.

التقى وزير السياحة والآثار، برئيس مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) بمصر، وذلك لبحث آفاق الشراكات المستقبلية وتعزيز التعاون العلمي والثقافي وبناء القدرات البشرية وتدريب الكوادر المتخصصة، بما يساهم في تعزيز دور المتحف المصري الكبير العلمي والبحثي وتنفيذ رؤية المتحف والتسويق لعلامته التجارية.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات التعاون لتوفير الدعم الفني للمتحف في مجال إدارة الخدمات وضمان تقديم تجربة متميزة ورفيعة المستوى للزائرين بالإضافة إلى بناء قدرات العنصر البشري بالمتحف.

وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً لمناقشة المنظومة الجديدة للحصول على التأشيرة الاضطرارية عند منافذ الوصول الجوية المصرية.

في ضوء تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، عقد وزير السياحة والآثار اجتماعاً موسعاً مع كافة الوزارات والجهات المعنية، لمناقشة المنظومة الجديدة للحصول على التأشيرة الاضطرارية من مختلف دول العالم، عند الوصول إلى المطارات المصرية.

وخلال الاجتماع تم استعراض محاور المنظومة الجديدة والتي تشمل عدة بدائل للحصول على التأشيرة عند الوصول عبر رمز كودي QR تعريفي بالمطارات المختلفة يتم دفع قيمته إلكترونياً بشكل فوري، أو من خلال ماكينات الخدمة الذاتية التي سيتم توفيرها في بمنافذ الوصول، أو عن طريق تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول تم تصميمه لهذا الغرض.

وزير السياحة والآثار يلتقي مع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية والخاصة

التقي وزير السياحة والآثار، مع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية والخاصة في مصر، وذلك بالمتحف المصري الكبير. حيث استعرض الوزير أبرز ملامح الاستراتيجية الحالية للوزارة للنهوض بالقطاع السياحي المصري، وتبني الوزارة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة مهمة للترويج السياحي لمصر.

كما سلّط الضوء على المتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه رسمياً في 3 يوليو المقبل، ونوّه إلى أن المتحف لا يُعد مجرد صرح لعرض الآثار، بل سيشكل مركزاً دولياً للأبحاث والدراسات في علم المصريات.

وقد شهد اللقاء نقاشاً مفتوحاً بين الوزير ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية والخاصة، تضمن الرد على أسئلتهم واستفساراتهم، بجانب الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم المختلفة. كما قاموا بجولة داخل المتحف شملت المناطق المفتوحة للزيارة وهي البهو والدرج العظيم والقاعات الرئيسية.

وزير السياحة والآثار يتابع تطوير منظومة التشغيل التجريبي للخدمات السياحية بمنطقة أهرامات الجيزة

في إطار المتابعة المستمرة لتطوير وتحسين التجربة السياحية بمنطقة أهرامات الجيزة، عقد وزير السياحة والآثار، اجتماعاً موسعاً لمتابعة مستجدات التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات السياحية بالمنطقة، والذي بدأ في 8 أبريل الماضي، ويجري تنفيذه من قِبل شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية.

ووجه الوزير على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، ونقابة المرشدين السياحيين، والمجلس الأعلى للآثار.

وتواصل الوزارة متابعة أعمال التشغيل التجريبي ميدانياً، من خلال التواجد المستمر لمفتشي منطقة أهرامات الجيزة في المواقع الأثرية ومحطات وقوف الحافلات، لضمان انتظام حركة النقل وتنظيم عملية الدخول والخروج وفق المسارات المحددة.

المتحف المصري الكبير يستقبل 163 قطعة من كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون

في خطوة جديدة نحو افتتاحه الرسمي، استقبل المتحف المصري الكبير، 163 قطعة من كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون قادمة من المتحف المصري بالتحرير، وذلك ضمن خطة نقل وعرض المجموعة الكاملة للملك الشاب لأول مرة في مكان واحد.

وقد حرص وزير السياحة والآثار على تفقد عدد من هذه القطع، أثناء زيارته لمعمل الترميم بالمتحف، وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف في 3 يوليو المقبل، مشيراً إلى أن عمليات نقل باقي القطع الخاصة بالملك توت عنخ آمون ستتواصل تباعاً خلال الفترة القادمة.

وخلال الزيارة، قدم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار شرحاً مفصلاً للوزير حول أهم القطع التي تم نقلها، ومن بينها كرسي الاحتفالات الخاص بالملك توت عنخ آمون، والمقصورة الخشبية المذهبة الخاصة بالأواني الكانوبية، ومجموعة من الحلي والمجوهرات والقلادات المصنوعة من الذهب والعقيق.

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يتفقد المواقع الأثرية بمجمع الأديان بمصر القديمة ومتحف الفن الإسلامي بباب الخلق

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تحسين التجربة السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية على مستوي الجمهورية، وفي ضوء تكليفات وزير السياحة والآثار، تفقد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، المنطقة الأثرية بمجمع الأديان بحي مصر القديمة شملت الكنيسة المعلقة، وحصن بابليون، والمتحف القبطي، ومعبد بن عزرا اليهودي، للوقوف على الحالة الراهنة للخدمات المقدمة بها.

وخلال الجولة التقى الأمين العام بعدد من القساوسة والأساقفة بالكنيسة المعلقة، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتطوير المنطقة، كما وجه بضرورة البدء في مشروع تطوير منظومة الإضاءة المتحف القبطي وإثراء سيناريو العرض وتجهيز قاعة لعرض المقتنيات الأثرية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر.

وتضمنت الجولة، تفقد حصن بابليون، ومتحف الفن الإسلامي بمنطقة باب الخلق، حيث التقى بمدير المتحف وعدد من الآثاريين والعاملين به لمناقشة كافة الرؤى والمقترحات لتطوير منظومة العمل وبحث إمكانية تنظيم قاعة جديدة بالمتحف لعرض القطع الأثرية ذات الصلة بموضوع الحج الإسلامي.

المتحف المصري الكبير يستقبل فخامة رئيس جمهورية جزر القمر ووزيرة التعليم والثقافة اليابانية

استقبل المتحف المصري الكبير فخامة رئيس جمهورية جزر القمر، ووزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية والوفود المرافقة لهما، وذلك خلال زيارتهما الرسمية لمصر.

وقد قام كل من رئيس جمهورية جزر القمر، ووزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية، بجولة داخل أروقة المتحف شملت البهو الرئيسي، والدرج العظيم، وقاعات العرض الرئيسية.

وقد أعرب الضيوف عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارة، واعجابهم بعظمة الحضارة المصرية وما ترويه القطع الأثرية المعروضة بالمتحف من قصص تاريخية تثري الوعي الإنساني.

المتحف المصري الكبير يستضيف للعام الثالث على التوالي النسخة 12 من فعالية RiseUp 2025

تحت شعار "إروي قصتك" استضاف المتحف المصري الكبير، للعام الثالث على التوالي، النسخة الثانية عشرة من فعالية RiseUp 2025، إحدى أبرز الفعاليات الإقليمية لدعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشهدت الفعالية هذا العام حضورًا واسعًا من المبتكرين والمستثمرين وقادة الأعمال، إلى جانب عروض إبداعية للعلامات التجارية المحلية، ومعرض للتوظيف، ومساحات مخصصة للتدريب المهني، بهدف تمكين المهنيين الشباب وتوفير منصة حيوية لعرض أفكارهم وتبادل الخبرات.

المتحف المصري الكبير يطلق النسخة الثانية من سلسلة GEM Talks

في إطار جهوده المتواصلة لمد جسور الحوار بين التراث والإبداع المعاصر، استضاف المتحف المصري الكبير النسخة الثانية من سلسلة “GEM Talk”، والتي أقيمت تحت عنوان "من الماضي إلى الحاضر: حوار حول التصميم والتراث".

جمعت هذه الفعالية بين مصممة المجوهرات العالمية عزة فهمي، مؤسسة دار المجوهرات التي تحمل اسمها، والمصممة الرئيسية للدار أمينة غالي، في حوار فني مميز مع الآثارية الدكتورة ياسمين الشاذلي.

وتناولت الجلسة الحوارية العلاقة المتداخلة بين التصميم والسرد البصري والتراث، من خلال مجوهرات الدار التي تستلهم جمالياتها من الحضارة المصرية القديمة، إلى جانب استعراض أبرز سبل التعاون الفني الحديث والذي يسلط الضوء على استمرارية الرموز والأشكال التاريخية المستوحاة من الحضارة المصرية القديمة في الإبداع المعاصر.

المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل وفود دولية رفيعة المستوى منها عدد من وفود منظمة D-8

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية، عددًا من الشخصيات الدولية البارزة والوفود الرسمية، وذلك في إطار دوره الحضاري والثقافي كوجهة بارزة لزوار مصر من مختلف أنحاء العالم.

وكان من بين الوفود الرسمية التي استضافها، عددِا من الوفود المشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة بالدول الأعضاء في منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي D-8، والذي تستضيفه وترأسه مصر خلال الفترة من مايو 2024 حتى ديسمبر 2025.

وفي ختام جولتهم، أعرب الضيوف عن بالغ تقديرهم لحفاوة الاستقبال، وانبهارهم بما شاهدوه من ثراء حضاري يعكس عظمة مصر ومكانتها المتميزة على الساحة الدولية.

فعالية ثقافية بعنوان "ملامح من المنوفية" بالمتحف القومي للحضارة المصرية

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية فعالية ثقافية وفنية بعنوان "ملامح من المنوفية"، على مدار يومين، ضمن سلسلة فعالياته الثقافية الهادفة إلى إبراز الهوية الحضارية للمحافظات المختلفة، وتعزيز الوعي المجتمعي بقيمة الموروث المحلي.

تضمنت الفعالية، معارض فنية وورش تفاعلية وعروضًا حية أبرزت الخصائص الثقافية الغنية لمحافظة المنوفية، إلى جانب معرض للحرف التراثية التي تشتهر بها المحافظة، وعروض أزياء تقليدية، ومعارض للفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية للمعالم التاريخية والشخصيات البارزة في المحافظة.

كما تم تقديم الأكلات الشعبية المميزة مثل الفطير الفلاحي والأرز المعمر، وإقامة معرض للمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية المحلية.

مساعد الوزير والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة التنشيط السياحي يلتقي مع رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب لمنطقة جينغان بشنغهاي وعدد من شركات السياحة المصرية العاملة بالسوق الصيني

في إطار تكليفات وزير السياحة والآثار، عقد مساعد اىوزير السياحة والآثار والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة التنشيط السياحي، اجتماعاً مع رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب لمنطقة جينغان بمدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية وعدد من شركات السياحة العاملة بالسوق الصيني.

وتناول الاجتماع مناقشة خطة العمل المستقبلية بين البلدين للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق الصيني من خلال الاستعانة بمختلف الأدوات الترويجية التي تتناسب مع السائح الصيني وتلبي احتياجاته والتعاون مع المؤسسات الصينية المتخصصة في هذا الشأن.

متحفي المصري بالتحرير والقومي للحضارة يشاركان للمرة الأولى في مؤتمر التراخيص الآسيوي الدولي بهونج كونج

في ضوء تكليفات وزير السياحة والآثار، وفي خطوة غير مسبوقة نحو تسويق التراث الثقافي المصري وتعزيز دوره في الاقتصاد الإبداعي، شارك متحفي المصري بالتحرير والقومي للحضارة المصرية، لأول مرة، في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع عشر للتراخيص الآسيوي، والذي أقيم ضمن الدورة الثانية والعشرين من معرض هونج كونج الدولي للتراخيص HKILS بالصين.

تميزت المشاركة المصرية بإقامة جناحين مخصصين للمتحفين، تضمنا عرض بوسترات ضخمة، تتضمن صورًا لأهم القطع الأثرية من مقتنيات المتحفين، مزودة برموز QR تفاعلية تُمكّن الزوار من الحصول على معلومات تفصيلية رقمية، مما شكّل وسيلة ترويجية مبتكرة طوال أيام المعرض.



برنامج تدريبي عن رفع إحداثيات التعديات بالبرامج مفتوحة المصدر على أجهزة الهواتف المحمولة

في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للارتقاء بالعنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بها، انتهت كلٍ من وحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير والإدارة العامة لنُظم المعلومات الجغرافية للآثار GIS بالمجلس الأعلى للآثار، من تنفيذ برنامج تدريبي في تخصص رفع إحداثيات التعديات بالبرامج مفتوحة المصدر على أجهزة الهواتف المحمولة.

يُعد البرنامج أحد سبل حماية الآثار المصرية عن طريق مُجابهة حالات التعدي التي تتم دون ترخيص من المجلس في المواقع أو المناطق الأثرية أو على الأراضي الأثرية وما في حُكمها أو المُنشآت الأثرية القائمة بها.

تضمن البرنامج تدريب عدداً من مُفتشي الآثار المصرية والإسلامية والمُختصين بشئون المساحة والأملاك، على رفع احداثيات التعديات على المواقع أو المناطق أو الأراضي الأثرية وما في حكمها باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول.



احتفالًا بيوم المتاحف العالمي.. متاحف الآثار تفتح أبوابها مجاناً للمصريين يوم 18 مايو فيما عدا متاحف المصري بالتحرير، والحضارة والمصري الكبير

احتفالا بيوم المتاحف العالمي، تفتح متاحف الآثار على مستوى الجمهورية، أبوابها مجاناً لزائريها من المصريين فيما عدا متاحف كل من المصري بالتحرير، والقومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والمصري الكبير، وذلك يوم الأحد الموافق 18 مايو 2025.

كما ستقوم المتاحف بتنظيم معارض أثرية وأنشطة ثقافية وفنية وتوعوية وجولات ارشادية على هامش الاحتفال بهذا اليوم.