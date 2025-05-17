الاقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 17 مايو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5183 جنيها

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سعر الذهب اليوم السبت 17 مايو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5183 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

السبت، 17 مايو 2025 10:00 م

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت  في مصر


أسعار الذهب في مصر اليوم

 

  • عيار 24: 5183 جنيه للجرام
  • - عيار 21 يسجل 4535 جنيهًا للجرام
  • - عيار 18: 3887 جنيه للجرام
  • - عيار 14: 3023 جنيهًا للجرام
  • - سعر الجنيه الذهب: 36280  جنيهًا.

 

 

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وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري

 

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