شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 17 مايو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5183 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 17 مايو 2025 10:00 م
يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر
أسعار الذهب في مصر اليوم
- عيار 24: 5183 جنيه للجرام
- - عيار 21 يسجل 4535 جنيهًا للجرام
- - عيار 18: 3887 جنيه للجرام
- - عيار 14: 3023 جنيهًا للجرام
- - سعر الجنيه الذهب: 36280 جنيهًا.
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وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري
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