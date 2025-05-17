شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 17 مايو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5183 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر



أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5183 جنيه للجرام

- عيار 21 يسجل 4535 جنيهًا للجرام

- عيار 18: 3887 جنيه للجرام

- عيار 14: 3023 جنيهًا للجرام

- سعر الجنيه الذهب: 36280 جنيهًا.

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وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري