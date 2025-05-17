شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض كافكس 2025 فى الفترة من 19 – 21 مايو بمركز مصر للمعارض الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد القاهرة يوم الاثنين الموافق 19 مايو افتتاح معرض كافكس 2025 المقام فى الفترة من 19 – 21 مايو 2025 بقاعة رقم 1 بمركز مصر للمعارض الدولية – محور المشير – التجمع وهو المعرض المتخصص الاشمل لقطاع الضيافة ويضم حوالى 120 عارض فى مجالات الاجهزة والمعدات والاغذية والمشروبات والمخبوزات والحلويات والايس كريم والاثاث والديكورات وبرامج وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات وحلول الدفع الرقمية وادوات المائدة والطباعة والتغليف والاستشارات والامتياز التجارى وعربات الطعام كما يستضيف المعرض الدورة الخامسه من مسابقة مصر للطهى بالتعاون مع الاكاديمية العربية للطهاة وبرعاية جهينة وميديتيرانيووايه ام فودز وسىى فود فاكتورى ومصر للسياحة بمشاركة حوالى 150 طاهى وطاهية من قطاعات الضيافة المختلفة فى مصر والوطن العربى كما تشهد هذه الدورة وجود جهينه كراعى رئيسى للمعرض و شركة الحاسبات المتقدمة (ACT) كالشريك التكنولوجى الحصري للمعرض ورعاية بلاتينية لشركات ميديتيرينيو وروبلس كما تقام مسابقات لفنون القهوة العالمية (باريستا ولاتيه ارت) برعاية جهينة واتسون سيز وسان ريمو ويوريكا و ميد كوفى و بالتعاون مع منظمة القهوة المتخصصة العالمية والمسابقة على الاجندة الدولية والمؤهلة لكاس العالم فى القهوة ؛ بالاضافة الى حلقات النقاش من المتخصصين فى قطاعات الضيافة لمناقشة احدث التوجهات العالمية فى المجال ونقل الخبرات والمعرفة. ,ويتم اطلاق كافكس كاترينج هاب والذى يتيح لكافه أصحاب مشروعات خدمه تقديم الطعام - الكاترينج التجمع طوال فتره المعرض لمناقشه كافه الموضوعات المتعلقة بالصناعة ويعتبر نقطه نظام لتطويرها من خلال ندوات يشارك فيها اكبر خبراء هذه الصناعه ويتم كذلك الإعلان عن تأسيس الجمعية العربية للكاتيرينج - ACA لتنظيم واداره هذه الصناعة ومعها مركز تدريب للعاملين بقطاع الخدمة وحضانة متخصصه لتبنى المشروعات الجديدة

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