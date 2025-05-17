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شكرا لقرائتكم خبر عن 114 مليار ريال.. ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، أن نجاح رؤية السعودية 2030 في الوصول إلى (93%) من مؤشراتها، حققت مستهدفاتها السنوية، ومن ذلك ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من (6%) خلال السنوات الثمان الماضية، ليصل بنهاية عام 2024م إلى (114) مليار ريال.
جاء ذلك خلال كلمة في (منتدى حائل للاستثمار2025)، الذي أقيم اليوم في مدينة حائل، بحضور ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد آل سعود أمير منطقة حائل، وعددٍ من المسؤولين، والمستثمرين، والخبراء الاقتصاديين؛ لاستعراض ومناقشة الفرص الاستثمارية النوعية في منطقة حائل.
وأوضح المهندس المشيطي، أن منطقة حائل بما تمتلكه من مقومات، وموارد طبيعية؛ تُعد حاضنة فريدة للاستثمار، خاصةً في المجال الزراعي.
وأشار إلى أن الدعم الحكومي المستمر، انعكس إيجابًا على التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة؛ حيث تجاوز إجمالي تمويل صندوق التنمية الزراعية في منطقة حائل (7) مليارات ريال، مما أسهم في ارتفاع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي للمملكة إلى أكثر من (10%).
وكشف عن توقيع أكبر استثمار لإنتاج اللحوم الحمراء في موقع واحد، بحائل، وذلك تعزيزًا للاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في المملكة، والتي بلغت نسبته (61%) بنهاية عام 2024م، مشيرًا إلى أن منطقة حائل تحتضن اليوم أحد أكبر مشاريع إنتاج الدواجن، حيث تتجاوز طاقته الإنتاجية (130) ألف طن سنويًا، وقد شهد المشروع مؤخرًا توسّعًا بأكثر من (4.5) مليارات ريال، وإجمالي تجاوز (11) مليار ريال؛ ليصبح المشروع الأضخم في إنتاج الدواجن محليًا وإقليميًا.
إلى ذلك، أشار المهندس المشيطي، إلى مساهمة برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، في تنمية الاقتصاد المحلي، وزيادة دخل صغار المزارعين، وتحسين معيشتهم؛ حيث قدّم البرنامج دعمًا بنحو (800) مليون ريال لصغار المزارعين في منطقة حائل.
ونوّه بأهمية تطوير البنى التحتية لتعزيز الاستثمار؛ حيث تم مؤخرًا وضع حجر الأساس لتنفيذ (14) مشروعًا مائيًا وبيئيًا في منطقة حائل، بتكلفة إجمالية تجاوزت (1,2) مليار ريال، كما تم وضع حجر الأساس لـ (7) مشاريع لتنمية الغطاء النباتي، بقيمة تجاوزت (116) مليون ريال، وذلك في إطار جهود مبادرة السعودية الخضراء، لتنمية الغطاء النباتي ودعم أعمال التشجير.
وأشار إلى أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة المطروحة حاليًا في منطقة حائل، ومنها، "برج الجوهرة"، الذي سيُسهم في تعزيز الاستدامة المائية والتشغيلية، حيث يوفر خزنًا بنحو (13) ألف م٣ من المياه، ‘ضافةً إلى استثمار مرافق البرج والمنطقة المحيطة به.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على طرح أكثر من (40) موقعًا استثماريًا في حائل، من بينها، متنزه الشنان ومتنزه النِعَيّ، إضافة إلى مشاتل زراعية ومراكز للخدمات التسويقية.
جاء ذلك خلال كلمة في (منتدى حائل للاستثمار2025)، الذي أقيم اليوم في مدينة حائل، بحضور ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد آل سعود أمير منطقة حائل، وعددٍ من المسؤولين، والمستثمرين، والخبراء الاقتصاديين؛ لاستعراض ومناقشة الفرص الاستثمارية النوعية في منطقة حائل.
وأوضح المهندس المشيطي، أن منطقة حائل بما تمتلكه من مقومات، وموارد طبيعية؛ تُعد حاضنة فريدة للاستثمار، خاصةً في المجال الزراعي.
وأشار إلى أن الدعم الحكومي المستمر، انعكس إيجابًا على التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة؛ حيث تجاوز إجمالي تمويل صندوق التنمية الزراعية في منطقة حائل (7) مليارات ريال، مما أسهم في ارتفاع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي للمملكة إلى أكثر من (10%).
إنتاج أسماك السالمون المرقّطوأبان نائب الوزير، أن منطقة حائل شهدت تدشين أول وأضخم مشروع من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج أسماك السالمون المرقّط، والذي سيُسهم في تقليل واردات المملكة من هذه الأسماك بنسبة (50%)، إلى جانب تحقيق إجمالي مبيعات بأكثر من (5) مليارات ريال، خلال السنوات العشر المقبلة.
وكشف عن توقيع أكبر استثمار لإنتاج اللحوم الحمراء في موقع واحد، بحائل، وذلك تعزيزًا للاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في المملكة، والتي بلغت نسبته (61%) بنهاية عام 2024م، مشيرًا إلى أن منطقة حائل تحتضن اليوم أحد أكبر مشاريع إنتاج الدواجن، حيث تتجاوز طاقته الإنتاجية (130) ألف طن سنويًا، وقد شهد المشروع مؤخرًا توسّعًا بأكثر من (4.5) مليارات ريال، وإجمالي تجاوز (11) مليار ريال؛ ليصبح المشروع الأضخم في إنتاج الدواجن محليًا وإقليميًا.
إلى ذلك، أشار المهندس المشيطي، إلى مساهمة برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، في تنمية الاقتصاد المحلي، وزيادة دخل صغار المزارعين، وتحسين معيشتهم؛ حيث قدّم البرنامج دعمًا بنحو (800) مليون ريال لصغار المزارعين في منطقة حائل.
نمو الإنتاج الزراعيوأضاف المشيطي بأن البرنامج بدأ في تنفيذ (3) مشاريع بالمنطقة بقيمة تتجاوز (40) مليون ريال؛ مما سيسهم في نمو الإنتاج الزراعي بالمنطقة، وتطوير الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية.
ونوّه بأهمية تطوير البنى التحتية لتعزيز الاستثمار؛ حيث تم مؤخرًا وضع حجر الأساس لتنفيذ (14) مشروعًا مائيًا وبيئيًا في منطقة حائل، بتكلفة إجمالية تجاوزت (1,2) مليار ريال، كما تم وضع حجر الأساس لـ (7) مشاريع لتنمية الغطاء النباتي، بقيمة تجاوزت (116) مليون ريال، وذلك في إطار جهود مبادرة السعودية الخضراء، لتنمية الغطاء النباتي ودعم أعمال التشجير.
وأشار إلى أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة المطروحة حاليًا في منطقة حائل، ومنها، "برج الجوهرة"، الذي سيُسهم في تعزيز الاستدامة المائية والتشغيلية، حيث يوفر خزنًا بنحو (13) ألف م٣ من المياه، ‘ضافةً إلى استثمار مرافق البرج والمنطقة المحيطة به.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على طرح أكثر من (40) موقعًا استثماريًا في حائل، من بينها، متنزه الشنان ومتنزه النِعَيّ، إضافة إلى مشاتل زراعية ومراكز للخدمات التسويقية.