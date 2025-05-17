مركز التواصل الحضاري يستعرض جهوده في معرض “إينا 3”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - يشارك مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، في فعاليات النسخة الثالثة من معرض “إينا 3” للقطاع غير الربحي، الذي سيقام في قاعة الملفى بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري.

وتأتي مشاركة المركز في سياق جهوده المستمرة للحضور على المستويين المحلي والدولي، كما تعكس التزامه بتعزيز دوره في بناء جسور متينة للتواصل الفعال مع مؤسسات القطاع الثالث، ومؤسسات المجتمع المدني وبناء شراكات معه، وتأكيدًا على أهمية الدور الذي يلعبه في نشر قيم التواصل الحضاري والانفتاح على الآخر، وتعزيز الصورة الإيجابية عن المملكة مركزًا معنيًا بالتواصل الحضاري والإنساني والتنمية المستدامة والوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور وتعريفهم بجهوده ومبادراته الهادفة إلى بناء مجتمعات أكثر وعيًا وتسامحًا وانفتاحًا على التنوع الثقافي.

وبهدف المعرض، الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تحت شعار “شراكات فاعلة لأهداف التنمية المستدامة”؛ إلى تعزيز دور القطاع غير الربحي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين المحلي والدولي.

ويشكل المعرض منصة دولية تهدف إلى دعم الشراكات وبناء قنوات تواصل بين الجهات غير الربحية والمؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى توفير فرص توقيع العقود وإطلاق المشاريع وبناء علاقات مستدامة.

ويتزامن مع المعرض تنظيم “منتدى الاستثمار الاجتماعي” ضمن مبادرة فعاليات دعم القطاع غير الربحي و “الملتقى الخليجي للقطاع غير الربحي”، بالشراكة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون.

ويهدف الملتقى إلى إبراز التطور والكفاءة في القطاع غير الربحي السعودي على المستوى العالمي، وتعزيز إسهامه في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ويركز على دعم بناء علاقات محلية ودولية مستدامة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظمات المحلية والدولية والإقليمية، وتحفيزها على حضور الفعاليات المقامة في المملكة.

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