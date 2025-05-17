شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر اليورو اليوم السبت 17 مايو 2025 مقابل الجنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت عادلالسبت، 17 مايو 2025 04:00 م
كشفت بيانات سوق الصرف، آخر تطورات سعر اليورو اليوم السبت 17 مايو 2025 أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 56.09 جنيه للشراء، و56.24 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تعاملات مسجلة بالبنوك المصرية.
وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلى المصري 55.98 جنيه للشراء، و56.37 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 55.98 جنيه للشراء، و56.37 جنيه للبيع، وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو في البنك المركزي المصري
56.09 جنيه للشراء
56.24 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنك الأهلى المصري
55.98 جنيه للشراء.
56.37 جنيه للبيع.
55.98 جنيه للشراء.
56.37 جنيه للبيع.
55.98 جنيه للشراء.
56.38 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنك التجارى الدولى
55.98 جنيه للشراء.
56.38 جنيه للبيع.سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
56.27 جنيه للشراء.
56.53 جنيه للبيع.
55.97 جنيه للشراء.
56.36 جنيه للبيع.سعر اليورو في بنك قناة السويس
55.94 جنيه للشراء.
56.34 جنيه للبيع.
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