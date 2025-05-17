شكرا لقرائتكم خبر عن لجان مشتركة من وزارة السياحة والغرفة بالمنافذ المصرية والأردنية والسعودية لمتابعة الرحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بدء انطلاق رحلات الحج البري بدأت اللجان المشتركة المشكلة من وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة عملها بالمنافذ المصرية وميناء نويبع و ميناء العقبة الأردني , وكذلك منفذ حالة عمار بين الأردن والسعودية , لمتابعة حركة سيارات البري وهي تنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة ، والتدخل لحل أية مشاكل تواجهها ، يأتي ذلك في إطار التنسيق التام بين الوزارة والغرفة لإنهاء الإجراءات التنفيذية لموسم الحج ومتابعة رحلات نقل الحجاج ،وقد سارعت الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج البرى لهذا العام منذ أسابيع بمد الإدارة العامة للسياحة الدينية وإدارة النقل السياحي بالوزارة بالبيانات اللازمة عن السائقين والحافلات لإنهاء الإجراءات الخاصة بالحج البري، وإصدار استمارة (126) ، استعداداً للسفر



وقد حددت الضوابط العامة للحج السياحي للموسم الحالي الشروط والإجراءات الخاصة بـالحج البري وبما يضمن سلامة وراحة الحجاج منذ مغادرة البلاد وحتى عودتهم بعد اداء الفريضة ، ويضمن كذلك مساندة الشركات المنفذة للحج البري وتمكينها من خدمة حجاجها



كما نصت ضوابط الحج البري 2025، على ضرورة أن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج المصريين براً ذات مواصفات حديثة وألا يقل موديل المركبة عن عام 2018 يتم فحصها فحصا فنيا شاملا بإدارة النقل السياحي بالوزارة وكذلك بمراكز الفحص التابعة لوزارة الداخلية , كما نصت الضوابط على أن يكون السائق معتمداً من وزارة السياحة والآثار ، إلى جانب وجود مرافق متخصص صاحب الخبرة في التعامل مع المواقف المختلفة، على ألا تزيد حمولة المركبة عن 40 راكبًا.



ونصت الضوابط أن يكون قدوم ومغادرة الحجاج براً عبر منفذ «حالة عمار» الحدودي بين الأردن والسعودية ، واشترطت كذلك أن يتم نقل حجاج البر داخل المشاعر المقدسة بحافلاتهم الخاصة التي قدموا عليها من مصر، مع التزام الشركات السياحية بكافة الشروط والضوابط الفنية الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة.



ويقتصر تنظيم الحج السياحى البرى فقط على شركات السياحة ويعد الأقل سعراً في الحج المصري بأكمله، رغم أنه يتمتع بالعديد من المميزات التي توفرها شركات السياحة بعضها نفس الخدمات التي تقدم لحجاج الأربع والخمس نجوم.



ومن مزايا الحج البري أيضا ما يعرف بالتحسين، حيث يقيم الحاج لعدة أيام بفنادق الخمس نجوم القريبة من المشاعر المقدسة.