شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 161.2 مليون جنيه إيرادات المتاحف عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصــاء اليــوم السبت بيانــاً صحفياً بمناسبة اليــوم العالمي للمتاحف الــذي يحتفل به يــوم 18 مايو من كل عــام وهو اليوم الذى حدده المجلس الدولي للمتاحف " الأيكوم" في اجتماعه عام 1977، والهدف من اليوم العالمي للمتاحف إنشاء حدث سنوي لزيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف، ولفت انتباه الجمهور العالمي إلى نشاطها، وإيصال رسالة مفادها أن «المتاحف وسيلة مهمة للتبادل الثقافي وإثراء الثقافات وتنمية التفاهم المتبادل والتعاون والسلام بين الشعوب ».



وفي المركز الأول جاء متحف اللوفر في باريس بفرنسا من حيث عدد الزائرين ، وفي المركز الثاني المتحف البريطاني في لندن بالمملكة المتحدة وجـــاء في المـــركز الثالــث متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك بالولايات المتحدة.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية في مصر بلـــغ عدد زائرى المتــاحف 4.8 مليون زائـر عـــام 2023 مقابـل 4.3 مليون زائر عــــام 2022 بنسبة زيادة قدرها 11.6 %.

وبلـــغ اجمـالـــى إيـرادات المتــاحف 161.2 ملــيون جنيه عام 2023، وبـلغ إجمالــي عــدد المتـاحف التي زاولت النــشاط 83 متحف منها (73 متحف فن وتاريخ ،10 علوم طبيعية وبحتة وتطبيقية) عام 2023، واحتلت محافظة القاهرة العدد الأكبر من حيث عدد المتاحف حيث بلغ عددها 22 متحفاً يليها محافظة الاسكندرية 17 متحفاً ثم محافظة الجيزة 13 متحف.