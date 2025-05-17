الاقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 17 مايو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ39.525 ريال

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سعر الذهب اليوم السبت 17 مايو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ39.525 ريال

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ حسام الشقويرى

السبت، 17 مايو 2025 02:00 م

شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان، انخفاضا طفيفا مقارنة بسعر أمس، حيث سجل عيار 24 سعر 39.525  ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 39.525 ريال
عيار 22 سجل 36.225 ريال
عيار 21 سجل 34.575 ريال
عيار 18 سجل 29.625 ريال
عيار 14 سجل 23.050 ريال
عيار 12 سجل 19.750 ريال الاونصة1229.025 ريال
الجنيه الذهب276.600 ريال
الأونصة بالدولار3201.07 دولار

انخفضت أسعار الذهب أمس الجمعة، وتتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية لها منذ ستة أشهر، وسط ارتفاع في قيمة الدولار وتراجع المخاوف من الحرب التجارية، ما قلل من جاذبية المعدن الثمين كملاذ آمن.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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