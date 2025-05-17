شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 17 مايو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ39.525 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان، انخفاضا طفيفا مقارنة بسعر أمس، حيث سجل عيار 24 سعر 39.525 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 39.525 ريال

عيار 22 سجل 36.225 ريال

عيار 21 سجل 34.575 ريال

عيار 18 سجل 29.625 ريال

عيار 14 سجل 23.050 ريال

عيار 12 سجل 19.750 ريال الاونصة1229.025 ريال

الجنيه الذهب276.600 ريال

الأونصة بالدولار3201.07 دولار

انخفضت أسعار الذهب أمس الجمعة، وتتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية لها منذ ستة أشهر، وسط ارتفاع في قيمة الدولار وتراجع المخاوف من الحرب التجارية، ما قلل من جاذبية المعدن الثمين كملاذ آمن.