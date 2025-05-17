شكرا لقرائتكم خبر عن "ايديال ستاندرد" تُبهر زوار معرض "ديزاين شو" بابتكارات عصرية للحمامات والمطابخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبهرت شركة شركة ايديال ستاندرد زوار معرض "ديزاين شو" المقام حالياً بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، والذي يستمر حتى 17 مايو الجاري.

وتألقت الشركة العالمية المتخصصة في صناعة أطقم الحمامات والمنتجات الصحية خلال مشاركتها في المعرض من خلال عرض العديد من مجموعات الحمام والمطابخ التي تتميز بالحداثة والعصرية المواكبة للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة الموفرة للمياه.

وتأتي مشاركة الشركة في هذا الحدث الهام ضمن استراتيجيتها للتواجد الفعال في المعارض والمؤتمرات الدولية، حيث تقدم رؤية مبتكرة تمزج بين عناصر الراحة والجمال، من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات التي تعكس أحدث اتجاهات التصميم الداخلي وتتماشى مع التطورات المعمارية ومتطلبات الحياة العصرية.

وتتصدر مجموعة "La Dolce Vita" واجهة منتجات الشركة في المعرض، وهي مجموعة مستلهمة من التصميم الإيطالي العصري، تجسد التناغم بين الفخامة والدفء، وتحول الحمام إلى لوحة فنية إبداعية تعكس مفهوم "حلاوة الحياة"، بفضل تصميم المصمم الإيطالي الشهير روبرتو بالومبا. وتتميز هذه المجموعة بتقنيات متطورة مثل "RimLS+" لضمان التدفق المائي السلس، وتقنية "FirmaFlow®" التي توفر تحكماً مثالياً في درجة حرارة المياه وانسيابها، مع ضمان عمر افتراضي يتجاوز 500,000 دورة تشغيل.

كما نجحت "ايديال ستاندرد" في تقديم مفهوم جديد للتصميم الذكي والراحة من خلال مجموعة "i.life"، التي تدمج بين الوظائف الذكية والجمال في آن واحد، وتضم أكثر من 8 أحواض بتصاميم متنوعة تشمل المستطيلة والمربعة والبيضاوية والدائرية، لتلبية مختلف الأذواق والمساحات المتاحة.

وفي قطاع المطابخ، لفتت مجموعة خلاطات "Gusto" أنظار زوار المعرض بتصميماتها الحديثة التي توازن بين الأداء المتفوق والتقنية المتقدمة، لتلبي احتياجات المطبخ العصري.

وبالحديث عن مجموعات الشاور، فقدمت الشركة نموذجاً للفخامة العملية من خلال مجموعة "ALU+"، ذات التصميم المعاصر الذي يناسب مختلف التشطيبات الأنيقة، والتي تجمع بين التقنيات الذكية الموفرة للاستهلاك والكفاءة العالية في تدفق المياه، مما يضمن تجربة استحمام مريحة وصديقة للبيئة.

وتعكس مشاركة "ايديال ستاندرد" في معرض "ديزاين شو" حرصها على توفير حلول شاملة تدمج بين الجانب الوظيفي والأناقة، وتستجيب لاحتياجات المهندسين المعماريين والعملاء في السوق المحلي والإقليمي، مؤكدة بذلك على توجهها التوسعي كعلامة تجارية تجسد معايير الجودة والابتكار والاستدامة.

تأسست شركة "ايديال ستاندرد" في أوائل القرن العشرين، وبحلول أواخر الأربعينيات، توسعت الشركة عالمياً لتصبح علامة تجارية رائدة في مجال الحمامات والأدوات الصحية، وتعمل حالياً بشكل أساسي في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.















