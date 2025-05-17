شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية يعلن نتائج جوائز التميز فى التصدير والان مع تفاصيل الخبر

سلم المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية يصاحبه ياسر صبحي نائب وزير المالية، جوائز التميز في التصدير الهندسي EXXA في نسختها الرابعة خلال احتفالية كبيرة، وذلك بمشاركة كبيرة لشركات القطاع الهندسي وعدد من رموز وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكذلك رموز وزارة الصناعة.

قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعاً فى الربع الأول من 2025 بالمقارنه بنفس الفترة من 2024 بنسبة 12% حيث بلغت 1.489 مليار دولار فى الربع الأول من 2025 بالمقارنة بـ 1.330 مليار دولار لنفس الفترة عام 2024.

وأشار إلى زيادة عدد الشركات المشاركة في الجوائز ليصل إلى أكثر من 100 شركة تنافسوا على عدد كبير من الجزائر التي تدعم زيادة الصادرات والابتكار والإبداع.

وأكد الصياد خلال كلمته في الاحتفالية، على جوائز التميز في التصدير الهندسي" EXXA"، إن فكرة الجائزة هي فكرة خالصة للمجلس التصديري ويجرى تنظيم النسخة الرابعة منها خاصة مع النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولي والثانية والثالثة التي لاقت قبولًا واسعًا لدى القطاعات الهندسية المختلفة في ظل اتجاه واضح من جميع المصانع لزيادة صادراتها لتمكين الحكومة من تحقيقات مستهدفات الـ 145 مليار دولار صادرات خلال السنوات المقبلة.



وأشار إلى أن المجلس يستهدف زيادة الصادرات بشكل سنوي بنسبة لا تقل عن 20% إلي 30%، متوقعاً تحقيق 7 مليارات دولار بنهاية 2025 للمرة الأولى في التاريخ.

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على أن القطاع استطاع تحقيق نتائج قياسية في الصادرات خلال العام الماضي، وسط إصرار كبير من المجلس التصديري للصناعات الهندسية على التعامل مع كل التحديات وفتح الأسواق الجديدة واستحداث أفكار جديدة تساعد على زيادة الصادرات، خاصة في ظل العديد من الشركات التي تتمتع بإنتاج ذي جودة عالية يرفع شعار صنع في مصر عالميا.

ولفت إلى أن هناك فرصة كبيرة خلال العام الجاري للوصول لمستويات قياسية في التصدير، وخاصة أنه يوجد العديد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة التي بدأت عملها في مصر وهذه الاستثمارات مستهدفة على الأقل 50٪ من انتاجها للتصدير مما يؤدي لمزيد من الارتفاع في الصادرات لكل أسواق العالم.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري، خلال الاحتفالية، إن جوائز التميز في التصدير الهندسي "EXXA" تسعى لدعم اتجاه الدولة لخلق مجتمع تصديري يجمع المُصدرين في كافة المجالات الهندسية وشركات من أحجام مختلفة، وخلق منافسة بين الشركات هدفها التنافس على زيادة الصادرات والتوسع في الأسواق الجديدة.